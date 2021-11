Il Punto sulla 6° giornata di Promozione

F. S.

NewTuscia – VITERBO – Turno infrasettimanale per via della carenza di arbitri in regione. Ok la capolista Aurelia Antico Aurelio (16 punti) che travolge la Fulgur Tuscania (5) 4-1, per i locali in re te Di Giovanni, Fiorini, Di Giovanni e Lodovico Rocchi, per gli ospiti Scatena.

Trionfo esterno per il Borgo San Martino (14) che passa agevolmente 3-0 sul Borgo Palidoro (3), in rete Salvatore Esposito e Andrea Moretti. Il Tolfa (12) sbanca 1-0 Canale Monterano (4), Matteo Trincia è decisivo, Polidori sbaglia il rigore del possibile pareggio.

Il Santa Marinella (12) batte 2-1 il Ronciglione United (0): Palmarucci e Pagliuca portano in doppio vantaggio i tirrenici, Usche accorcia le distanze. Pesante sconfitta interna per il Pescia Romana (12) 4-1 dal Fregene Maccarese (11): subito ospiti in vantaggio con un’autorete e Mariani, i locali accorciano con Manuel Mancini, ma Buscia e Spagnoletti chiudono il match.

Pareggio con rammarico per il Montefiascone (8) 2-2 sul terreno dell’ Athetic Soccer Academy (11), infatti i gialloverdi prima sbagliano un calcio di rigore con Panichi, Micicché porta avanti i locali, Panichi e Medori ribaltano la situazione e Catalani trova il pareggio.

Il derby Sorianese (7) Carbognano (8) termina 1-2, partita molto bella. Vantaggio ospite con Chesne, pareggio di Salvagni, gli ospiti trovano il successo con Claudio Andreoli. Cade in casa 2-1 il Pianoscarano (4) contro il Passoscuro (5), in rete Puca e Di Meglio e per i rionali Christian Pecci.