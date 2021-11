Pesca sportiva, Battistoni (Mipaaf): “Complimenti alla Aps Lago di Vico per vittoria campionato”

NewTuscia – VITERBO –I miei più sinceri complimenti alla Aps Lago di Vico che si è aggiudicata il campionato italiano FIPSAS di pesca sportiva al black bass da natante per la categoria motore a scoppio. I ragazzi viterbesi si sono contraddistinti tra le tante squadre che hanno gareggiato sulle acque del lago di Bolsena, ed a loro faccio un grande in bocca al lupo per il prosieguo della loro attività agonistica, con la speranza che possano arrivare a raggiungere altri obiettivi, puntando ai campionati internazionali.