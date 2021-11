Middleton condannato a un anno e otto mesi più 15mila euro d danni morali

NewTuscia – VITERBO – Appellandosi anche alla condizione di recidiva infraquinquennale specifica, il legale Luigi Mancini della parte civile ha ribadito in aula come il cestista Larry Middleton non abbia mai versato in 15 anni all’ex moglie il mantenimento.

Nel febbraio del 2016, il tribunale di Viterbo aveva già condannato Middleton a 3 mesi di reclusione e 400 euro di multa, con sospensione della pena, e 4mila euro di provvisionale; ora è stato condannato a un anno e otto mesi e a 15mila euro di risarcimento per il danno morale.

Sempre nel 2016 era stato condannato a mille euro di multa e 5mila di provvisionale alla parte offesa.

Middleton, di 56 anni, è stato un ex campione di origine statunitense, ha giocato nell’Nba in America e nella serie A in Italia; la parte offesa è invece l’ex fisioterapista viterbese di 69 anni Rosetta Giannetti, invalida. Con il matrimonio lampo celebratosi tra i due nel 1996, l’ex campione avrebbe avuto la cittadinanza italiana, diventando terzo giocatore e pagato più degli altri americani, secondo la testimonianza della donna. Dopo la separazione, l’avrebbe “buttata fuori di casa con la madre novantenne, morta poco dopo”.

Ammalatasi e senza pensione, la donna vivrebbe con la figlia, dormendo su un divano letto.