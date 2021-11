A Latina un evento che racchiude due tematiche importanti: Sicurezza e Cultura

NewTuscia – LATINA – Riceviamo e pubblichiamo. NewTuscia – LATINA – Riceviamo e pubblichiamo.

Il sindacato LeS (Libertà e Sicurezza Polizia di Stato) per sabato 13 novembre alle ore 16:00 in Via Cesare Battisti, 21/23 a Latina ha in programma un corso per insegnare l’utilizzo dello spray antiaggressione. Ne parliamo con Elvio Vulcano, portavoce nazionale del sindacato organizzatore.

D.: Vulcano, da cosa nasce l’idea di organizzare un corso del genere?

R.: Quasi ogni giorno, sulle pagine di cronaca, vi sono notizie di violenza sulle donne. In questi anni le forze dell’ordine hanno innalzato la soglia della sensibilità verso questi fenomeni delittuosi e questo ha anche portato a migliorare l’efficacia e l’incisività dell’operato di contrasto contro di essi. Tuttavia, come organizzazione sindacale della Polizia di Stato ci siamo resi conto che dobbiamo migliorare anche le capacità di contrasto da parte degli stessi cittadini, soprattutto delle donne, affinché possano mettere in atto i giusti comportamenti di reazione che inducano i potenziali aggressori a desistere dai loro propositi.

D.: Indubbiamente è una valutazione molto corretta.

R.: E’ per questo che abbiamo voluto patrocinare l’evento di sabato prossimo, il cui scopo è quello di mirare a dare uno strumento consapevole di difesa a tutte le donne che parteciperanno al corso. L’iniziativa ha trovato anche l’immediato sostegno di numerose associazioni, tra le quali, anche quella di CODICI (Associazione di tutela dei Consumatori) rappresentata dal dr. Antonio Bottoni, che presenzierà all’iniziativa, la dott.ssa Anna Silvia Angelini, della AIDE (Associazione Indipendente Donne Europee), il nostro segretario provinciale Clara Lucchesi e il dirigente sindacale Luca Marzoli.

D.: Vulcano ci spieghi meglio com’è organizzato il corso?

R.: La formazione è dedicata a un pubblico di donne ed uomini con età maggiore di anni 16. La lezione sarà tenuta da Nello Vaudi docente Nazionali F.I.K.M. coadiuvato anche da altri professionisti, che illustreranno gli aspetti giuridici e pratici per l’acquisto, il porto e l’utilizzo dello spray.

D.: Sappiamo che insieme al corso ci sarà anche una mostra pittorica in tema di violenza sulle donne.

R.: Si, infatti il pittore Leone Marcucci esporrà una personale sul tema della violenza sulle donne. Marcucci è un artista che si è sempre battuto in difesa delle donne, non solo con la sua arte, ma anche fisicamente!

D.: In che senso fisicamente?

R.: Un increscioso episodio di qualche giorno fa ha indotto l’amico Leone ad intervenire per difendere una donna che stava subendo una aggressione. Il suo gesto coraggioso ha evitato conseguenze alla signora ma ha costretto il salvatore a ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso per delle lesioni che lui stesso aveva subìto. Anche da questo episodio è nata l’dea di tenere questo evento che vuole spiegare come comportarci in situazioni simili.

La mostra sarà aperta a tutti coloro che vorranno visitarla mentre il corso è a numero chiuso (nel rispetto delle norme anti Covid-19) e la partecipazione va prenotata al seguente numero Tel. 333.3424311. Oltre all’attestato, che verrà rilasciato a tutti i partecipanti del corso, alle donne offriremo in omaggio anche uno spray antiaggressione. L’evento avrà luogo nel pomeriggio di sabato 13 in Via Cesare Battisti, 21/23 a Latina.