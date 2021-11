Caltanissetta. Scadenza bando 2021 per conseguimento idoneità di trasportatore merci per conto terzi

NewTuscia – CALTANISSETTA -Riceviamo e pubblichiamo.

Si comunica che il prossimo 13 Dicembre 2021 alle ore 11,30 scade il termine per la presentazione delle istanze per il conseguimento dell’idoneità professionale di trasportatore su strada di merci per conto terzi, di cui al bando, scaricabile con i prescritti moduli di partecipazione, pubblicato sul sito del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta già Provincia Regionale di Caltanissetta www.provincia.caltanissetta.it (homepage, Notizie in Primo piano).

L’Ufficio di Gabinetto