Il presepe vivente di Tarquinia cerca figuranti

NewTuscia – TARQUINIA – “Abbiamo aperto le iscrizioni per partecipare come figuranti alla rappresentazione”. Lo comunica l’associazione Presepe Vivente di Tarquinia. I volontari stanno distribuendo in questi giorni nelle attività commerciali del centro cittadino i moduli per prendere parte alle tre date della rievocazione: il 26 dicembre, il 2 e il 6 gennaio 2022. Le comparse animeranno il percorso che da Campo Cialdi, passando per vicolo Storto e piazza della Tribuna, si concluderà in piazza San Martino. “Il ritorno del presepe, dopo due anni difficili, è un segnale importante di ripartenza per la comunità tarquiniese – sottolinea l’associazione -.

I figuranti hanno un ruolo fondamentale per la perfetta riuscita della rievocazione. Ci auguriamo che le adesioni siano numerose”. I moduli, una volta compilati, andranno consegnati all’ufficio informazioni turistiche, alla Barriera San Giusto. “Lavoreremo con grande impegno per gestire tutti gli aspetti della sicurezza e garantire il rispetto disposizioni anticovid – conclude l’associazione -. Da parte dei nostri volontari c’è voglia ed entusiasmo di riprendere il percorso e rendere magico il Natale a Tarquinia”. Le richieste d’iscrizione potranno avvenire anche attraverso la pagina Facebook “Presepe vivente di Tarquinia”.