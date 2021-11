Giornata Fai presso il Museo Storico dei Bersaglieri

Roma 14 novembre 2021

NewTuscia – ROMA – La delegazione Lazio del Fondo Ambiente Italiano (FAI), con il supporto del Comando Militare della Capitale, propone per domenica 14 novembre 2021, una giornata di apertura al pubblico del Museo Storico dei Bersaglieri, in analogia a quanto già effettuato nel mese di ottobre per la decima edizione delle Giornate d’Autunno, con visite in 600 luoghi solitamente inaccessibili o poco noti in 300 città d’Italia tra cui 42 luoghi gestiti dalle Forze Armate, aperti in occasione del centenario del Milite Ignoto.

Grazie all’impegno del FAI è possibile visitare in Italia, quelle località a molti sconosciute e molto altro.

A partire dalle ore 10.00 fino alle ore 17.00 del 14 novembre, sarà possibile visitare la prestigiosa sede del Museo Storico dei Bersaglieri presso “Porta Pia”.

Per poter visitare il Museo è necessario essere in possesso del Green pass e della prenotazione che potrà essere effettuata (fino ad esaurimento posti) entro venerdì 12 novembre, direttamente sul sito del FAI. Chi lo vorrà potrà anche iscriversi direttamente al FAI online.

Per l’occasione la Banda della Scuola Trasporti e Materiali dell’Esercito Italiano eseguirà alcuni brani musicali nel cortile interno di Porta Pia dalle ore 11.30 alle ore 12.00.