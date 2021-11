Consiglio comunale, aggiunta seduta per il prossimo 16 novembre

Confermate le altre sedute già convocate in prosecuzione, ovvero il 18 novembre alle 15,30 e il 23 novembre alle 9,30

NewTuscia – VITERBO – Consiglio comunale, aggiunta nuova seduta alla sessione convocata lo scorso 29 ottobre. Stante la necessità di anticipare i lavori in prosecuzione della seduta dello scorso 9 novembre, la precedente convocazione viene integrata di ulteriore seduta ordinaria, fissata per il prossimo martedì 16 novembre, alle ore 9,30, in prima convocazione, nella consueta sala di Palazzo dei Priori, in modalità mista, ovvero con alcuni consiglieri in presenza e altri in videoconferenza, per la prosecuzione degli argomenti in trattazione e per l’esame degli altri argomenti all’ordine del giorno. Restano pertanto confermate le sedute già convocate (in prosecuzione), con le stesse modalità, per il 18 novembre alle ore 15,30 e per il 23 novembre alle ore 9,30.

A darne comunicazione è il presidente del consiglio comunale Stefano Evangelista. Nel rispetto delle disposizioni in materia di Covid-19, si ricorda che le sedute non saranno aperte al pubblico. I lavori del consiglio comunale saranno trasmessi via streaming sul canale istituzionale YouTube, raggiungibile attraverso il seguente link https://www.youtube.com/channel/UCtbHY10010raSHp1RuUswJw oppure collegandosi al sito istituzionale www.comune.viterbo.it , sezione Servizi online.

Questi gli argomenti iscritti all’ordine del giorno:

– proposta di delibera avente ad oggetto “Variazione di bilancio di previsione 2021-2023” – in trattazione.

– Ordine del giorno presentato dal consigliere Chiara Frontini avente ad oggetto “Tutela del commercio tradizionale nel centro storico ed incentivi alla vendita dei prodotti tipici, filiera corta e Made in Tuscia – Proposte e determinazioni”.

– Ordine del giorno presentato dal consigliere Insogna e dall’ex consigliere De Dominicis, e fatta propria dal Consigliere Erbetti, avente ad oggetto “Produzione energia elettrica da fonte geotermica di cui al D. Lgs 22/2010 – Richiesta di moratoria”.

– Ordine del giorno presentato dal consigliere Chiara Frontini inerente la campagna “Cambiamo l’aria” per la tutela e la sostenibilità ambientale di discariche, inceneritori, impianti di trattamento rifiuti.

– Mozione presentata da alcuni consiglieri comunali avente ad oggetto “Richiesta revoca deleghe assessorili”.

– Mozione presentata dal consigliere Minchella avente ad oggetto “BookCrossing”.

– Mozione presentata dal consigliere Minchella avente ad oggetto “Contributi e misure integrative per favorire il più ampio accesso ai dispositivi di allarme contro l’abbandono involontario dei bambini piccoli in auto”.

– Ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Lega avente per oggetto “Obiettivo plastica zero”.

– Ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Fratelli D’Italia avente ad oggetto “Riconoscimento di S.Martino al Cimino come patrimonio mondiale Unesco”.

– Ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia avente ad oggetto “Campagne di sensibilizzazione e informazione nei confronti dei cittadini di Viterbo finalizzate a recupero delle facciate e del patrimonio cittadino”.

– Mozione avente ad oggetto: “Valori della resistenza antifascista e dei principi della Costituzione repubblicana”.

– Ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia avente ad oggetto “Parchi inclusivi ed accessibilità a tutti i bambini”.

– Mozione presentata dai consiglieri Delle Monache, Erbetti, Serra, Barelli, Quintarelli e Ricci avente ad oggetto: “Organizzazione centri estivi comunali: nuove opportunità per garantire ai bambini ed agli adolescenti l’esercizio del diritto alla socialità e al gioco”.

– Ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Fondazione avente ad oggetto: “Intitolazione rotatoria Villanova a Don Armando Marini”.

– Ordine del giorno presentato dai consiglieri Merli e Micci avente ad oggetto: “Posizionamento di una telecamera nel piazzale del nuovo cimitero S.Lazzaro e illuminazione dello stesso”.

– Mozione presentata dal gruppo consiliare Lega avente ad oggetto: “Interventi di prevenzione e contrasto all’uso di droghe e allo sviluppo di dipendenze patologiche tra i giovani”.

– Ordine del giorno presentato dal consigliere Barelli avente ad oggetto: “Progetto di ottimizzazione “Terme dei Papi”.

– Ordine del giorno presentato dai consiglieri Micci e Cepparotti avente ad oggetto: “Ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità delle aree interessate da incidente stradale”.

– Ordine del giorno presentato dall’ex consigliere De Dominicis, fatto proprio dal consigliere Erbetti, avente ad oggetto: “Divieto di costruzione inceneritori sul territorio comunale”.

– Mozione presentata dal consigliere Merli avente ad oggetto: “Collocazione, presso i passaggi a livello, di appositi cartelli di invito a spegnere il motore dell’auto durante la sosta, con barriere chiuse, per il passaggio del treno”.

– Mozione presentata dal consigliere Merli avente ad oggetto: “Introduzione della figura del garante dei diritti delle persone disabili”.

– Ordine del giorno presentato dal consigliere Erbetti avente ad oggetto: “Sostegno all’approvazione della proposta di legge – Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all’orientamento sessuale e all’identità di genere”.

– Ordine del giorno presentato dal consigliere Ciambella avente ad oggetto “Destinazione contributi del governo – decreto 73 del 25 maggio 2021 – per pagamento utenze a sostegno delle famiglie in difficoltà (decreto sostegni bis) per neutralizzare i nuovi rincari sulle bollette idriche della Talete”.

– Ordine del giorno presentato dal consigliere Marini avente ad oggetto: “Contrasto alle pratiche commerciali sleali tra imprese nella filiera agricola e alimentare”.

– Ordine del giorno presentato dal Consigliere Luisa Ciambella avente ad oggetto: “Opposizione all’ubicazione di una piattaforma di rifiuti pericolosi e non, in zona Acquarossa, e azioni amministrative da intraprendere a tutela del territorio comunale non più rinviabili”.

– Mozione presentata dai Consiglieri Barelli, Purchiaroni, Ricci, Delle Monache, Serra, Quintarelli, Erbetti avente ad oggetto: “Intitolazione di una via/strada/parco o area pubblica a Gino Strada”.

– Mozione presentata dai Consiglieri Barelli, Purchiaroni, Ricci, Delle Monache, Serra, Quintarelli, Erbetti avente ad oggetto: “Insieme per l’Afghanistan”.

– Ordine del giorno presentato dal Consigliere Ciambella avente ad oggetto: “Solidarietà alla popolazione afghana – impegno del Comune di Viterbo”.

– Mozione presentata dal Consiglieri Barelli avente ad oggetto: ” Obbligo green pass in Comune”.