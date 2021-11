Asl Viterbo: domenica 14 camminata a Pratogiardino per la giornata mondiale del diabete

SEMPRE PER L’INIZIATIVA, PALAZZO GENTILI A VITERBO E IL PALAZZO COMUNALE DI VEJANO VERRANNO ILLUMINATI DI BLU

NewTuscia – VITERBO – In occasione della Giornata mondiale del diabete, e sulla scia dei precedenti eventi “Walking Friends”, domenica 14 novembre il Centro diabelogico della Asl di Viterbo, in collaborazione con le associazioni Agd e nOidiabete, ha organizzato una camminata a Pratogiardino, come ulteriore incontro di salute, di cultura e di rispetto dell’ambiente, con l’intento di divulgare una maggior conoscenza della malattia diabetica.

La passeggiata si svolgerà alla presenza di Domenico Meschini, istruttore CONI-ANWI-CSEN di nordic walking, grazie al quale sarà possibile, anche per chi ne fosse sprovvisto, provare l’uso dei bastoncini. Appuntamento, domenica 14, alle ore 9, al parcheggio dello stadio Rocchi di Viterbo, in via Rossi Danielli.

L’intento dell’iniziativa è promuovere i corretti stili di vita per prevenire il diabete, tra cui l’attività fisica, trasmettere le corrette informazioni alle persone affette dalla patologia diabetica, per la gestione della stessa e per un efficace orientamento ai servizi attivi nella provincia di Viterbo.

Sempre per la giornata mondiale del diabete, Palazzo Gentili, sede della Provincia di Viterbo, e il Palazzo del Comune di Vejano saranno illuminati di blu la sera del 13 e 14 novembre.