Appello contro il mega impianto eolico a Castel Giorgio e Orvieto

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – E’ stato presentato l’11.08.2021 al Ministero della Transizione Ecologica progetto per l’installazione di 7 pale eoliche nei comuni di Castel Giorgio e Orvieto. Sono pale alte 200 metri.

Secondo il sito https://va.minambiente.it/ it-IT/Oggetti/Documentazione/7975/11719 esso risulterebbe ancora in verifica amministrativa.

Ne viene violentata una delle città più belle al mondo, simbolo nazionale e internazionale dell’architettura gotica dell’Italia centrale.

La minaccia viene da impianti distruttivi e devastanti del territorio, costosi e scarsamente produttivi, che non risolverebbero in alcun modo il fabbisogno energetico, ma disperderebbero un patrimonio che non ha prezzo: la storia, l’arte, il paesaggio, le nostre radici. L’eolico ha creato solo speculazione e spreco di denaro pubblico perché in Italia manca ciò che può rendere gli impianti convenienti: il vento.

Spetta alla Regione dire sì o no a questo progetto decisamente fuori scala rispetto alle caratteristiche paesaggistiche, ambientali, culturali e storiche del territorio.

Ci appelliamo a tutte le istituzioni e i gruppi politici perché sappiano difendere gli interessi della nostra terra.

Coordinamento Associazioni Orvietano, Tuscia e Lago di Bolsena :

Amelia Belli, Associazione Accademia Kronos-sezione di Orvieto, Orvieto; Filippo Belisario, Associazione WWF – sezione di Orvieto, Orvieto; Lucio Riccetti, Associazione Italia Nostra- sezione di Orvieto, Orvieto; Vittorio Fagioli, Comitato Interregionale Salvaguardia Alfina (CISA), Orvieto; Mauro Corba, Associazione Altra Città, Orvieto; Anna Puglisi, Associazione La Renara per l’Eco sviluppo del territorio, Castel Giorgio; Fausto Carotenuto, Comitato Difesa Salute e Territorio di Castel Giorgio, C. Giorgio; Annalisa Giulietti, Comitato di Castel Giorgio in massa contro la biomassa, Castel Giorgio; Donato Borri, Comitato garanzie per la centrale a biomasse a Castel Viscardo, Castel Viscardo; Marco Carbonara, Associazione sviluppo sostenibile e salvaguardia Alfina, Acquapendente; Piero Bruni, Associazione lago di Bolsena, Bolsena; Stefano Ronci, Comitato tutela e valorizzazione Valli Chiani e Migliari, Ficulle; Massimo Luciani, Associazione Il Ginepro, Allerona; Riccardo Testa, Associazione il Riccio, Città della Pieve.