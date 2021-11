Sanità, la ASL propone una due giorni di approfondimento con esponenti della sanità nazionale,regionale e provinciale

del paziente”.

L’evento si sviluppa su due giornate: la prima si concentrerà sui temi del PNRR come risorsa da non sprecare, sui LEA e sulle esperienze territoriali già in atto in ambito di riorganizzazione della sanità del territorio (con, tra gli altri, Stefano Lorusso, Capo segreteria tecnica del Ministro della Salute; Domenico Mantoan, Direttore generale AGENAS; Alessio d’Amato, Assessore alla Sanità, Regione Lazio; Francesco Enrichens, Direttore PonGov, AGENAS, i direttori generali della aziende sanitarie e ospedaliere laziali ed extra regionali). Nella seconda giornata si metteranno a confronto competenze e strumenti per un sistema integrato, con particolare attenzione alla corretta valutazione dei bisogni ed alla trasformazione digitale (tra i relatori: Alessandra Troncarelli, Assessore alle Politiche sociali, Regione Lazio; Stefano Ubertini, Rettore Università della Tuscia; Tiziana Frittelli, Presidente Federsanità; Maurizio Stumbo, Direttore Laziocrea, Maria Rosaria Bellentani, Direttore ufficio II del Ministero della salute).

“Questo evento intende riflettere sul futuro delle cure, ma anche lanciare un messaggio importante – conclude Daniela Donetti -: i contributi al rinnovamento del SSN possono giungere anche grazie a realtà territoriali che già stanno operando in maniera virtuosa. La nostra Asl è da tempo impegnata in azioni concrete sulla presa in carico dei cittadini al loro domicilio, come abbiamo sperimentato proprio in periodo COVID.19, quando abbiamo attivato le équipe domiciliari Uscovid, incaricate di erogare servizi a supporto dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Siamo convinti che il contributo che le Asl possono dare, in stretta collaborazione con i livelli centrali delle sanità regionali, siano estremamente utili in un momento in cui tutto il Paese ha necessità di superare vecchi modelli di erogazione e di abbracciarne di nuovi, maggiormente rispondenti ai bisogni della quotidianità”.