Il punto sulla 8 giornata di eccellenza girone A

di F.S.

NewTuscia – VITERBO – Frena la capolista Pomezia (20 punti) che contro l’ Ottavia (5) non va oltre lo 0-0. Ad approfittarne di questo risultato, sono L’ Academy Ladispoli e la Polisportiva Monti cimini, L’ Academy Ladispoli (18) travolge il Parioli (12) per 4-1, la sblocca Toscano, poi Colace, Catese e Parocchi calano il poker, vano il gol di Mecarelli. Si avvicina alla vetta anche la Polisportiva Monti Cimini (17) che con il minimo sforzo sbanca 1-0 Campus Eur (8), la rete decisiva è del solito Manuel Vittorini al 39’ della ripresa, sulla cronaca poco da dire, nella prima frazione di gioco i locali giocano bene, nella ripresa vengono fuori i cimini, a cui viene annullata anche una rete di Vittorini. Atletico Vescovio (7) Aranova (15) termina 1-3.

Crolla in trasferta il Maccarese (15) 4-0 contro la Certosa (14) in rete Ciriachi, Gallaccio (doppietta per lui) chiude Ilari. Colpo esterno della Boreale (14) che sbanca Fiumicino (8) 2-1, in rete Palladini e Buccioni in rete per la compagine guidata da Granieri, nel finale accorcia Pischedda su rigore. Non riesce a vincere il Civitavecchia (11) che pareggia 1-1 contro l’ Astrea (13), la sblocca Luciani, ma gli ospiti pareggiano con Conte, Cerroni sbaglia un calcio di rigore. Primo successo stagionale per il Cerveteri (4) che sbanca il terreno del Grifone Gialloverde (0), 4-3 il punteggio finale.