Il Punto sull’8° giornata di Serie D girone E

NewTuscia – VITERBO – Una sola compagine in vetta alla classifica, il San Donato Tavernelle (19 punti), che espugna in tutta facilità 4-0 il terreno del Foligno (5). Match chiuso già nella prima frazione di gioco, vantaggio di Pino al 11’, bravo ad eludere il fuorigioco e ad insaccare, al 26’ la compagine guidata da Paolo Indiani raddoppia con Carcani, toscani che sono padroni del campo e siglano il tris al 38’ con Gerardini; nella ripresa i toscani controllano la situazione e nel finale calano il poker con Noccioli al 86’.

Il Follonica Gavorrano (17) impatta davanti al pubblico amico 1-1 contro il Triferno (13), al vantaggio ospite firmato da Calderini nel primo tempo, risponde Dierna in extremis. Cade l’ Arezzo (16) sul campo della Sangiovannese (6), che centra il primo successo stagionale: in rete Vassallo su rigore al 4’ del secondo tempo, L’Arezzo termina la gara in 10 uomini per l’ espulsione di Ruggeri.

Vince il Rieti (8) 2-1 contro il Poggibonsi (16), sfida decisa da 3 calci di rigore, per i reatini li segna entrambi Marcheggiani, per i toscani Riccobono. La Pianese (14) va ko in trasferta contro lo Sporting Trestina (10), in rete Della Spoletina. Ok il Montespaccato (14) che supera 3-1 la Pro Livorno (8): al vantaggio toscano firmato da Baracchini a fine primo tempo, bravo a far partire un bel tiro, nella ripresa i capitolini reagiscono con veemenza e al minuto 49’ ed al 51 Calì sigla una doppietta: è bravo ad insaccare dal cross, infine Masi chiude il match al 75’.

Terzo successo consecutivo per la Flaminia (11) di mister Nofri che sbanca 2-1 Cascina (7) ed arriva al ridosso della zona play off: vantaggio rossoblù con Sirbù, bravo a sfruttare una disattenzione della difesa (lasciato colpevolmente solo), deposita in rete in semirovesciata, ad inizio ripresa Bertolini trova il pareggio, bravo a sfruttare una respinta, ma al 61’ Paum trova la rete del successo approfittando di un batti e ribatti, civitonici che sbagliano anche un calcio di rigore con Sirbu.

Lornano (10) Cannara (8) termina 0-0. Unipomezia (3) Scandicci (9) termina 1-1.