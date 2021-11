Previsioni del tempo per Viterbo, Lazio, Italia del 08/11/2021

Viterbo Tempo asciutto in mattinata con qualche nube sparsa; al pomeriggio il tempo diventerà instabile con piogge sparse estese anche alle ore serali. Temperature comprese tra +8°C e +15°C. Lazio Cieli generalmente poco nuvolosi in mattinata su tutti i settori, mentre al pomeriggio si attendono piogge diffuse sulle coste e sulle zone interne. In serata le condizioni del tempo rimarranno instabili con precipitazioni estese sull’intera regione. AL NORD

d Emilia Romagna al mattino, con isolate piogge su quest’ultima; ampi spazi di sereno altrove. Al pomeriggio nuvolosità in estensione su tutti i settori, ma con tempo in prevalenza asciutto. In serata non sono previste variazioni di rilievo, con qualche pioggia tra Piemonte ed Emilia Romagna. Cieli irregolarmente coperti su Liguria ed Emilia Romagna al mattino, con isolate piogge su quest’ultima; ampi spazi di sereno altrove. Al pomeriggio nuvolosità in estensione su tutti i settori, ma con tempo in prevalenza asciutto. In serata non sono previste variazioni di rilievo, con qualche pioggia tra Piemonte ed Emilia Romagna.

AL CENTRO

Al mattino cieli coperti sui versanti Adriatici, con qualche pioviggine sulle Marche; variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio attese piogge sparse con molte nubi in transito su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con piogge di debole o moderata intensità.

Maltempo diffuso al mattino con piogge e acquazzoni specie su Sicilia orientale e nord della Sicilia; al pomeriggio insistono le precipitazioni sulle regioni meridionali, più esigue tra Molise e Puglia. In serata piogge in esaurimento sui settori peninsulari, insistenti su Sicilia e Sardegna.

Temperature minime in generale calo da nord a sud; massime in rialzo al nord, in calo al centro-sud.