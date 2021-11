Manziana: da questa mattina in servizio il primo mezzo elettrico utilizzato per il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti

“Quello che faremo lunedì è l’ennesimo piccolo grande passo verso un futuro più consapevole ed attento all’ambiente: è infatti la prima volta che a Manziana sarà in funzione un mezzo elettrico per l’espletamento di un servizio pubblico – commenta soddisfatto il Sindaco Bruni – So e sappiamo bene che è solo un inizio, in un certo qual modo anche simbolico, ma sancisce concretamente un cambiamento che direi ormai possa essere ritenuto irriversibile e non mi riferisco solamente alla nostra realtà locale.