Avis, il bilancio dell’ “Ottobre Rosa” appena concluso

NewTuscia – VITERBO – Si è appena concluso il mese dedicato alla prevenzione della salute della donna “Ottobre Rosa” che

ha visto la partecipazione anche di Avis Provinciale Viterbo.

In collaborazione con la ASL ha portato a termine un’importante iniziativa: effettuare il test TSH

(screening di prevenzione per le malattie della tiroide), a tutte le donne che hanno donato il sangue

nel mese di ottobre.

Alle donatrici che hanno presentato valori fuori del range di normalità, è stato effettuato un

approfondimento diagnostico al fine di identificare eventuali tireopatie.

Le Avis della provincia di Viterbo hanno ben accolto l’iniziativa e grazie al lavoro dei presidenti che

l’hanno promossa nel migliore dei modi, la risposta delle donatrici è stata superiore alle aspettative:

ben 599 donne hanno donato, effettuato il test e ricevuto una t-shirt a ricordo. Nel 2019 sono state

322, nell’anno 2020 n. 272.

Iniziative come queste hanno più di una valenza, riaffermare il ruolo di Avise della donazione come

medicina preventiva e tutela della salute, in questo caso delle donne, e contribuire con la donazione

di sangue a sopperire alle necessità dei malati in attesa di trasfusione.

Un ringraziamento Avis Provinciale vuole estenderlo alla Asl ed al Centro Trasfusionale di Viterbo per

gli screening effettuati ed a tutti i Presidenti delle Avis che con entusiasmo hanno permesso il

successo dell’iniziativa