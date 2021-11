82 borse di studio agli studenti delle scuole superiori dell’Avis

NewTuscia – V ITERBO – Sabato 13 novembre p.v. al Teatro Caffeina Avis Provinciale di Viterbo consegnerà alla presenza delle varie Autorità civili n. 82 borse di studio agli studenti delle scuole superiori che si sono diplomati nell’anno 2019/2020 e 2020/2021 provenienti dalla provincia di Viterbo, che hanno partecipato al bando di concorso indetto dall’Associazione. L’inizio è per le ore 9.

Sarà anche un’occasione per ricordare il Prof. Usai, Vice Presidente vicario dell’Avis Comunale e componente storico dell’Avis Provinciale scomparso lo scorso dicembre a cui il concorso è stato intitolato prevedendo altresì due “premi speciali” a due studenti che si sono distinti anche per il numero delle donazioni di sangue effettuate durante l’anno scolastico 2020/21.

Per le testate giornalistiche che vorranno intervenire, invitiamo a dare la loro adesione entro venerdì 12 novembre h. 12,00 telefonando al n. 0761 237385 per permettere l’accreditamento e l’ingresso in osservanza delle norme Covid 19 (sarà necessario presentarsi muniti di green pass).