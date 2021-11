Il 5 Novembre 2021 è nata la sezione dell’ANPI CIMINI

NewTuscia – VALLERANO – Il 5 Novembre 2021 è stata aperta la sezione dell’ANPI CIMINI. Presso la Sala Bigiaretti a Vallerano, con la presenza del Presidente Provinciale Enrico Mezzetti, del Segretario Provinciale Pierluigi Ortu e Stefano Valentini del Coordinamento Regionale, l’assemblea degli iscritti ha eletto gli organismi direttivi, dando vita così ad una Associazione antifascista che mancava a Vallerano e nel comprensorio dei Monti Cimini.

L’obiettivo di dare il proprio contributo alla “Memoria” in modo che possiamo imparare da essa per scongiurare nel presente e nel futuro gli errori del passato. Per gli iscritti all’ANPI l’obiettivo primario è il lavoro tra i giovani, soprattutto tra i giovanissimi nelle scuole, affinchè la Resistenza e l’antifascismo nel nostro territorio come altrove, possano divenire una materia di studio e quindi una conoscenza costante e quotidiana per le nuove generazioni.

Sarà una donna a ricoprire il ruolo di Presidente della sezione dei Cimini, Silvana Scipioni classe 1937.