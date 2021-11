Viterbese beffata nel finale con la Pistoiese 2-1: ora la situazione si fa durissima

Maurizio Fiorani

NewTuscia – PISTOIA – La Viterbese perde a Pistoia 2-1 nel finale di gara, i gialloblù dopo essere passati in svantaggio ad inizio partita

per il solito svarione difensivo della retroguardia, con conseguente calcio di rigore provocato dal difensore Martinelli per fallo sull’attaccante della Pistoiese Pinzauti. I gialloblù hanno reagito subito pervenendo al pareggio con Volpe abile a sfruttare un pallone filtrante in area toscana. La Viterbese nella prima frazione di gioco i gialloblù hanno giocato bene tenendo bene il campo evidenziando buone trame di gioco. Nella ripresa la Viterbese invece è calata vistosamente dal punto di vista fisico concedendo campo alla Pistoiese, che ripartiva con veloci contropiedi, anche se i pericoli per la porta gialloblù difesa da Daga, sono nati più che altro da errori difensivi individuali. La beffa è arrivata nel finale di gara con la rete di Gennari per la Pistoiese sugli sviluppi di un calcio d’angolo con la difesa gialloblù apparsa poco reattiva e la partita si è conclusa con l’ennesima sconfitta in uno scontro diretto salvezza, la situazione ora è veramente drammatica

Passiamo alle formazioni delle due squadre

PISTOIESE (3-5-2): Crespi; Sabotic, Ricci, Gennari, Moretti, Romano, Santoro, Castellano, Martina; Ubaldi, Pinzauti.

A disposizione di Mr.Sassarini: Pozzi, Donini, Sottini, Valiani, Vano, Basani, Tempesti, Minardi, Deratti, Pertica, Mal, D’Antoni

VITERBESE (3-5-2): Daga, Van Der Velden, Martinelli, D’Ambrosio, Urso, Iuliano, Errico, Calcagni, Megelaitis, Volpe, Volpicelli.

A disposizione di Mr. Giuseppe Raffaele: Bisogno, Fracassini, Adopo, Capanni, Simonelli, Murilo, Pavlev, Ricchi, Foglia, Zanon, Marenco

Alberico

Arbitro: Signor Saia di Palermo,

Assistenti Signori Da Pragliola di Terni e Collu di Oristano.

Quarto ufficiale: Signor Zamagni di Cesena.

CRONACA DEL PRIMO TEMPO

Buona partenza della Viterbese che gioca bene nelle prime battute di gioco.

Al 5° la Pistoiese passa in vantaggio al 5° Martinelli commette un fallo su con una spinta Pinzauti, questo cade in area, l’arbitro concede il rigore che viene realizzato da Pinzauti, che batte dal dischetto e mette in rete, nulla da fare per il portiere Daga della Viterbese, che aveva intuito la traiettoria.

Al 9° incursione della Viterbese in area di rigore della Pistoiese con la difesa arancione di casa allontana la minaccia.

Al 12° la Viterbese pareggia con Volpe che servito in area da Calcagni che serve Volpe, che con un gran tiro batte il portiere della Pistoiese Crespi.

Al 14° viene ammonito Moretti della Pistoiese per un fallo su Volpe al limite dell’area di rigore. Punizione dal limite per i gialloblù, batte Iuliano che manda alto sopra la traversa.

Al 19° viene ammonito per gioco falloso Gennari della Pistoiese per gioco falloso.

La Viterbese preme in attacco la Pistoiese si difende e riparte in contropiede con lanci lunghi a scavalcare il centrocampo.

Al 25° parata di Crespi portiere della Pistoiese su colpo di testa di Urso su cross di Calcagni.

AL 27° azione pericolosa della Viterbese in area toscana la difesa della Pistoiese allontana la minaccia.

Al 28° azione di contropiede della Pistoiese con Moretti che si invola verso l’area di rigore della Viterbese, il suo tiro viene respinto dalla difesa gialloblù.

Al 30° azione pericolosa della Viterbese con Volpicelli che viene servito da Iuliano conclusione dell’attaccante Volpicelli la sua conclusione esce fuori di poco.

Al 33°Viterbese vicina al vantaggio con Errico che servito da Volpicelli a tu per tu con il portiere Crespi della Pistoiese manda incredibilmente fuori da buona posizione.

Al 38° tiro di Iuliano della Viterbese respinto dalla difesa arancione toscana, che fa muro.

Al 40° cross in area della Pistoiese il portiere della Pistoiese fa suo il pallone in presa evitando grossi pericoli per la sua porta.

La Viterbese preme ma si espone al contropiede della Pistoiese specie sulla fascia destra dove Moretti è sempre molto pericoloso nelle ripartenze.

Al 44° viene ammonito Santoro della Pistoiese, per una trattenuta su Megelaitis della Viterbese, che era partito veloce in contropiede.

La prima frazione di gioco termina sul risultato di parità 1-1 con la Viterbese apparsa molto in palla peccato per l’episodio del calcio di rigore ad inizio gara.

CRONACA DEL SECONDO TEMPO

La Pistoiese parte subito forte nella ripresa ed il portiere Daga della Viterbese ha i suoi grattacapi.

Al 6° viene ammonito Sabotic per fallo su Megelaitis della Viterbese, la conseguente punizione per i gialloblù battuta da Volpicelli si infrange sulla barriera toscana.

Al 13° la Viterbese preme e conquista un calcio d’angolo, senza esito l’arbitro concede una punizione in area di rigore toscana per un fallo in attacco.

Al 15° cambio nelle fila della Pistoiese: entrano Vano e Minardi escono Castellano ed Ubaldi.

Al 19° cambio nella Viterbese: esce Errico un trequartista al suo posto fa ingresso Zanon un centrocampista.

Al 21° viene ammonito D’Ambrosio della Viterbese per un fallo sul neo entrato Minardi.

Al 23° Volpe viene anticipato di un soffio dal portiere della Pistoiese l’attaccante gialloblù si è allungato il pallone favorendo l’uscita del portiere toscano.

Al 24° cambio nella Viterbese: esce per crampi Volpe al suo posto entra in campo Murilo.

Al 25 lancio di Zanon per Murilo che non raggiunge il pallone.

Al 26° pericolo per la Viterbese con Van Der Verden, che salva su Vano evitando la rete dell’attaccante toscano.

Al 27° cambio nella Pistoiese: esce Pinzauti per Valiani.

Al 29° un rimpallo che favorisce Martina della Pistoiese ma l’arbitro fischia una punizione per i gialloblù per un fallo su Martinelli.

Al 36° conclusione di Zanon dalla distanza che si perde a lato.

Al 37° bella azione di Volpicelli che si destreggia bene al limite dell’area toscana e conclude in porta, ma il suo tiro viene respinto da un difensore della Pistoiese e l’azione d’attacco dei gialloblù sfuma.

Al 40° doppio cambio nella Viterbese: entrano in campo Capanni ed Adopo per sostituire Iuliano e Volpicelli.

Al 43° calcio d’angolo per la Pistoiese traversone in area della Viterbese colpo di testa di Vano e parata del portiere Daga della Viterbese.

Al 45° punizione per la Viterbese batte Calcagni che mette in area un traversone colpo di testa di Van Der Velden manda alta sopra la traversa.

Al 92° rete del 2-1 della Pistoiese su calcio d’angolo per i toscani traversone in area colpo di testa di Gennari lento che finisce incredibilmente

in rete con il portiere Daga della Viterbese, che non è intervenuto probabilmente coperto .

Dopo 5 minuti di recupero la partita finisce 2-1 per i toscani e per la Viterbese ora si fa veramente dura.

RISULTATI DELLA 13° GIORNATA

PISTOIESE-VITERBESE 2-1

SIENA-MODENA 1-2

IMOLESE-GUBBIO 2-2

PONTEDERA-GROSSETO 2-0

ANCONA-MATELICA-VIRTUS ENTELLA 1-3

TERAMO-FERMANA 3-1

OLBIA-CARRARESE 4-1

VJS PESARO-REGGIANA 0-3

LUCCHESE-MONTEVARCHI 2-0

CESENA-PESCARA si gioca Lunedi sera

CLASSIFICA

REGGIANA 31

MODENA 27

CESENA 25

PESCARA 20

SIENA 20

ANCONA-MATELICA 20

IMOLESE 19

VIRTUS ENTELLA 19

VJS PESARO 18

GUBBIO 18

LUCCHESE 17

OLBIA 16

CARRARESE 15

PONTEDERA 15

TERAMO 14

MONTEVARCHI 13

PISTOIESE 13

FERMANA 12

GROSSETO 10

VITERBESE 7

RISULTATI DELLA 14° GIORNATA

CARRARESE-ANCONA-MATELICA SABATO PROSSIMO ORE 14,30

SIENA-OLBIA SABATO PROSSIMO PROSSIMO ORE 14,30

MONTEVARCHI-IMOLESE SABATO PROSSIMO ORE 17,30

PESCARA-TERAMO SABATO PROSSIMO ORE 17,30

VITERBESE-PONTEDERA SABATO PROSSIMO ORE 17,30

MODENA-VJS PESARO SI GIOCA DOMENICA ORE 14,30

REGGIANA-CESENA SI GIOCA DOMENICA ORE 14,30

FERMANA-PISTOIESE SI GIOCA DOMENICA ORE 14,30

VIRTUS ENTELLA-GROSSETO SI GIOCA DOMENICA ORE 14,30