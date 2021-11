Tracollo Monterosi a Viterbo, la Turris vince 3-1

NewTuscia – VITERBO / La cronaca della gara

Brutta sconfitta del Monterosi che perde malamente per 3-1 contro la Turris a Viterbo. Prestazione davvero poco considerevole dei padroni di casa, da segnalare anche un rigore sbagliato da Polidori.

L’inizio del match prende subito la piega ospite: al 14′ Santaniello controlla col petto e poi colpisce in rovesciata. Il portiere però è attento e manda in angolo. E’ sola la prova generale di quello che accade 5 minuti dopo, sempre ad opera di Santaniello che questa volta raccoglie un lancio di Perina e batte l’estremo difensore avversario, colpevole nell’occasione.

Nel proseguo del match le occasioni non manco da una parte e dell’altra ma è sempre la Turris a costruire quelle degne di nota. Nonostante ciò, allo scadere dei primi 45 minuti, il Monterosi avrebbe la grande chance di pareggiarla: rigore che si incarica di calciare Polidori, ma il portiere Perina intuisce, lasciando in vantaggio i suoi al duplice fischio dell’arbitro.

Come sempre accade nel calcio, la legge del gol è dietro l’angolo: al 53′ è infatti calcio di rigore per la Turris. Tartaglia perde clamorosamente la palla in area, Leonetti prova a prenderla e viene steso da Mbende, l’arbitro indica il dischetto. Alla battuta va Giannone che non sbaglia, è 0-2.

Dopo il raddoppio, la ripresa vede la Turris dominare in lungo e in largo il match: prima Leonetti sciupa tutto con un colpo di testa neutralizzato da Marcanò, poi pochi minuti dopo si fa perdonare siglando la rete dello 0-3, sempre di testa, grazie ad un bel cross di Bordo.

Negli ultimi 10 minuti di gioco il Monterosi accorcia con Caon ma nell’extra time Mbende va anzitempo sotto la doccia per doppia ammonizione. Finisce dunque 1-3. Brutta prestazione dei padroni di casa che vedono arrivare la quarta sconfitta consecutiva, la zona play-out è lì ad un passo.

MONTEROSI-TURRIS 1-3, IL TABELLINO

MONTEROSI (3-5-2): Alia; Piroli, Mbende, Tartaglia (28’st Polito); Verde, Franchini, Buono (8’st Caon), Di Paolantonio, Cancellieri; Buglio (38’st Sdaigui), Polidori. All: D’Antoni. A disp: Alia, Borri, Nasini, Tonetto, Rocchi, Follo, Basile.

TURRIS (3-4-3): Perina; Manzi, Lorenzini, Esempio; Finardi, Bordo, Tascone (47’st D’Oriano), Loreto (47’st Varutti); Giannone (28’st Pavone), Santaniello (1’st Leonetti), Sartore (12’st Di Nunzio). All: Caneo. A disp: Abagnale, Colantuono, Giofré, Zanoni, Longo, Palmucci, Iglio.

ARBITRO: Andrea Calzavara di Varese.

RETI: 18’pt Santaniello, 8’st Giannone r, 27’st Leonetti, 37’st Caon.

Fonte foto: Pagina Facebook Monterosi Tuscia