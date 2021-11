Pistoiese fatale, esonerato l’allenatore della Viterbese Giuseppe Raffaele

Maurizio Fiorani

NewTuscia – VITERBO – Fulmine a ciel sereno in casa gialloblù. Dopo la cocente delusione per l’ennesima sconfitta 2-1 rimediata stasera

con la Pistoiese in uno scontro diretto per la salvezza, la società gialloblù del Presidente Marco Arturo Romano ha preso la decisione

di esonerare Mr. Giuseppe Raffaele ed il suo staff, composto dall’allenatore in seconda Giuseppe Leonetti e dal preparatore atletico Giuseppe Colombino.

Già due i tecnici che si sono alternat

i alla Viterbese: Alessandro Dal Canto, dopo la sconfitta per 1-0 rimediata sul campo del Teramo e

Giuseppe Raffaele, subentrato alla guida della Viterbese nella partita interna persa malamente 1-0 con il Grosseto.

Con il tecnico siciliano, ex Potenza e Catania, dopo la battuta d’arresto con il Grosseto, la Viterbese ha collezionato la sconfitta esterna

per 2-0 sul campo del Modena; la sconfitta per 1-0 sul campo della Lucchese; il primo successo in campionato ottenuto ai danni del quotato Siena per 2-0 che aveva illuso l’ambiente gialloblù; il pareggio per 2-2 ottenuto in rimonta con l’Ancona-Matelica con molte recriminazioni per via delle decisioni arbitrali contrarie. Quindi il successo per 1-0 nella gara degli Ottavi di Coppa Italia con l’Ancona-Matelica, grazie alla rete del neoacquisto Iuliano che aveva dato linfa alle speranze di risalita della compagine gialloblù nella corsa della salvezza.

Oggi, infine, l’esonero del tecnico siciliano dopo la evitabile sconfitta di Pistoia per 2-1.

Si apre, quindi, una nuova fase in questo tormentato campionato della Viterbese,

Tra i papabili a sostituire Agenore potrebbero esserci Maurizi, già alla Viterbese lo scorso anno, od un eventuale ritorno in panchina di Alessandro Dal Canto o Giuseppe Galderisi che, nella stagione 2004/2005, salvò

la Viterbese ai Play-Out con il Tolentino dopo un drammatico spareggio.