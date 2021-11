AL PALAMALE’ ORTOETRURIA-WeCOM STELLA AZZURRA VT CONTRO ALFA OMEGA

NewTuscia – VITERBO / Il match di oggi, il comunicato stampa della società

Quarta gara del girone di andata per l’Ortoetruria-WeCOM Stella Azzurra Viterbo che sul parquet

del PalaMalè affronterà stasera l’Alfa Omega.

I lidensi sono stati la squadra rivelazione dell’ultima stagione perché con un roster quasi interamente

composto da elementi della propria cantera hanno disputato un eccellente campionato andando a

cogliere successi importanti davanti a squadre costruite per raggiungere la promozione in serie B,

riuscendo a mettere in difficoltà anche la squadra viterbese in incontri molto tirati.

I ragazzi di coach Sementilli formano infatti un team assai temibile che unisce all’esperienza ed alla

classe di giocatori come Simone Manzo, Di Pasquale, Di Pietro, Chiminello e Tomassoni, una

pattuglia di giovani molto validi.

La Stella Azzurra arriva a quest’incontro dopo tre vittorie consecutive contro Civitavecchia, Smit e

Pass nelle quali la squadra di Fanciullo ha confermato quanto di buono fatto vedere nella fase di

preparazione.

“I ragazzi – dice coach Fanciullo – stanno rispondendo alle aspettative e mi sono piaciuti soprattutto

nell’ultima partita giocata a Roma contro il Pass, dove hanno portato a casa i due punti grazie ad

una vittoria frutto del gioco di squadra. Una gara che abbiamo saputo condurre in porto contro

un’avversaria moto ostica dimostrando che se ci passiamo la palla ed alziamo i ritmi mettiamo in

campo le nostre migliori potenzialità. Anche contro Alfa Omega dovremmo giocare allo stesso

modo. Fino alla noia dirò sempre ai miei giocatori che ogni match ha la sua storia e che

fondamentale è non distrarsi, rimanere concentrati su ogni pallone e soprattutto giocare d’insieme.

Non ci sono partite facili, se non quelle che lo diventano perché si fanno le scelte giuste”.

In campo stasera per l’Ortoetruria-WeCOM andranno Price, Cittadini, Nieddu, Rogani, Navarra,

Cecchini, Taurchini, Pebole, Meroi, Rovere, Rubinetti e Casanova.

Palla a due alle 18,00 sotto la direzione di Suriani di Ciampino e Venditti di Roma.

Ingresso gratuito, obbligo di green pass.

Ufficio Stampa Pallacanestro Stella Azzurra Viterbo