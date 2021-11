Torna lo Slow Film Fest, la prima kermesse interamente dedicata ad una visione cinematografica “slow”.

NewTuscia – ROMA – Torna anche quest’anno nel Lazio, con la sua settima edizione nuovamente in presenza, lo Slow Film Fest, la prima kermesse interamente dedicata ad una visione cinematografica “slow”.

Venerdì 5 novembre la kermesse apre i battenti con il primo appuntamento presso lo Spazio SCENA (Ex Filmstudio) di Roma, con l’anteprima italiana di “Apenas el sol” della regista Arami Ullón, documentario candidato ai prossimi premi Oscar.

Lo Slow Film Fest 7.0 proseguirà poi a Roma il 9 e il 14 novembre, ad Antrodoco (RI) presso il Teatro Sant’Agostino il 6 novembre e presso il Cinema Olympia di Acquapendente (VT) il 12 e 13 novembre, mantenendo il suo spirito itinerante. Tutte le iniziative saranno visibili online sulla piattaforma slowfilmfest.stream, realizzata in collaborazione con OpenDDB, fino al 15 novembre.

Proprio nel corso della tappa ad Acquapendente, Legacoop Lazio organizzerà un incontro sul tema delle comunità energetiche e delle Cooperative di Comunità.

“COMUNITÀ ENERGETICHE E COOPERATIVE DI COMUNITÀ – Modalità cooperative nella gestione sostenibile del territorio e delle sue risorse” si terrà venerdì 12 novembre, a partire dalle ore 17,00 , presso il Cinema Olympia di Acquapendente.

La comunità energetica è una forma di aggregazione e condivisione delle responsabilità, nonché dei benefici, che si possono ottenere dalla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica ed è costituita da gruppi di soggetti in grado di produrre, consumare e condividere energia da fonti rinnovabili. Similmente, sul tema della condivisione delle responsabilità e dei benefici derivanti da un’azione congiunta di valorizzazione dei territori poggia anche il concetto di Cooperativa di Comunità.

Nel corso dell’iniziativa saranno presentate esperienze e buone pratiche provenienti da tutta Italia, oltre ai contributi di importanti Rappresentanti Istituzionali tra cui l’Assessora alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale della Regione Lazio, Roberta Lombardi.

Lo Slow Film Fest 7.0 è organizzato dall’Associazione Culturale Muovileidee, con il contributo della Regione Lazio e il sostegno della Fondazione Cinema per Roma e della CNA Roma, con i Patrocini dei Comuni di Acquapendente e Antrodoco e di Legacoop Lazio, con la collaborazione della casa di produzione Wuman Visions, dell’Accademia di Cinema e Televisione Griffith, di Finca (Festival Internacional de Cine Ambiental), del NAZRA Palestine Short Film Festival e con la media partnership di DaSapere.it.

Ingresso gratuito, fino ad esaurimento dei posti, e green pass obbligatorio.

PROGRAMMA:

Introduzione e presentazione dell’iniziativa | Massimo Pelosi – Vicepresidente Legacoop Lazio

Le Comunità energetiche cooperative: cosa sono e a cosa servono | Sara Capuzzo – Presidente Cooperativa di Comunità ènostra (MI)

Esperienze:

Cosa sono le Cooperative di Comunità nell’esperienza di Filo&Fibra | Gloria Lucchesi – Presidente Cooperativa di Comunità Filo&Fibra di San Casciano dei Bagni (SI)

La lana per la Sostenibilità ambientale ed Economia Circolare | Sara Selmi – Gestione Comunicazione Cooperativa di Comunità Filo&Fibra di San Casciano dei Bagni (SI)

Rete Toscana del Capitale Naturale – Proposte per una gestione attiva del capitale naturale e dei servizi ecosistemici | Massimo Miniati – Presidente Cooperativa Eco Sistema Comunale di Castell’Azzara (GR)

Tramonti verdi. Una comunità energetica a Vetralla | Diana Ghaleb – Presidente Cooperativa di Comunità Meraviglia di Vetralla (VT)

L’esperienza della nostra Cooperativa di Comunità | Tiziana Peruzzi – Presidente Cooperativa di Comunità San Giovanni delle Contee (GR)

Gestioni cooperative di comunità locali. Testimonianze:

Andrea Spigoni – Presidente Cooperativa Alicenova

Claudia Pietrini – Presidente Cooperativa Zoe

Intervento in video dell’Assessora alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale della Regione Lazio, Roberta Lombardi

Interverranno:

Alessandra Terrosi – Sindaco di Acquapendente (VT)

Roberto Pinzi – Sindaco di Proceno (VT)