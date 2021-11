L’Università delle Tre Età di Orte per il dialogo intergenerazionale

I corsi per tutte le età: tradizioni, archeologia, cinema, donne nella scienza, psicologia. Inaugurato il corso d’inglese

Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – Nel corso dell’intervista televisiva visibile questo fine settimana sugli schermi di Teleorte e su www.teleorte.it e www.newtuscia.it, la presidente di Unitre di Orte, Luisa Gentili ha delineato a chi scrive e al collega Gaetano Alaimo le finalità ed i contenuti delle attività dei corsi e delle attività destinati nell’anno accademico 2021 e 2022 agli iscritti all’Università delle Tre Età, e aperto alla frequenza di tutti i cittadini appassionati di storia, di arte, archeologia, tradizioni, psicologia, scienza, cinema e da ultimo, con la recente l’istituzione, del corso d’inglese ad Orte Scalo.

Luisa Gentili, nell’illustrazione dei corsi messi a disposizione dei cittadini ha ringraziato la prof. Doretta Vivona Candeloro, direttrice dei Corsi Unitre con la grande competenza nelle Scienze esatte e il direttore scientifico del Museo Civico, Matteo Zagarola, con significative esperienze nello studio dei Beni Culturali in particolare nell’epigrafia antica, nel campo della guida turistica e nel restauro dei reperti archeologici provenienti dal territorio comunale, ricco di reperti delle epoche etrusco-romana, medievale e moderna.

Dalla fattiva collaborazione tra il Museo Civico Archeologico di Orte e l’Universita delle Tre Età è scaturito nei mesi scorsi un interessantissimo Corso di Lezioni, che partendo dai reperti archeologici in esposizione ed in restauro presso il Museo Civico ha delineato brani di vita familiare, sociale, artistica, politica ed economica di un arco cronologico di 2.500 anni.

La presidente Luisa Gentili ha inquadrato il Corso curato dal direttore del Museo Civico e vice presidente di Unitre Orte Matteo Zagarola nella più ampia attività dell’associazione, impegnata anche nel periodo di pandemia nell’organizzazione di incontri on line sulla storia e cultura del territorio ed in particolare in incontri sulla psicologia, organizzati in collaborazione con Vincenzo Cherubini.

L’Università della Terza Età sede di Orte, è basata sul più autentico spirito di volontariato ed aderisce all’Associazione Nazionale delle Università della Terza Età, con sede a Torino in corso Francia.

La presidente Gentili ci ha confermato le finalità di UNITRE: quelle di educare, formare, informare, fare prevenzione, nell’ottica di un’educazione permanente, di un invecchiamento attivo, di apertura al sociale e al territorio, operando una sintesi ed un confronto tra le culture delle generazioni precedenti e quella attuale, con le relative problematiche e peculiarità.

Una delle finalita’ primarie di Unitre Orte e’ quella di prestare la massima attenzione sull’ “Essere oltre che il Sapere”, privilegiando il colloquio, lo scambio confidenziale ed amichevole, in una sorta di rinnovato Umanesimo.

L’Università delle tre età come strumento di invecchiamento attivo, dialogo tra le generazioni, promozione della cultura e conoscenza del territorio.

Dopo un anno difficile che ha visto UNITRE comunque attiva grazie ai corsi online apprezzati e graditi, UNITRE ORTE è pronta a ripartire.

Le radici unitamente a quelle delle altre Sedi Nazionali, affondano sempre più convintamente nel terreno dell’aggregazione, della familiarità e dell’apprendimento permanente. Il nostro obiettivo è, come sempre, quello di mantenere la mente aperta, ricettiva, curiosa ed allenata.

Questi i corsi offerti:

TRADIZIONI POPOLARI con Gilda Filesi

ARCHEOLOGIA ED ANTICHITA’ ROMANE con Matteo Zagarola

CORSO DI LINGUA INGLESE con Patrizia Claudiani

“LE DONNE DELLA SCIENZA”… Spigolature e considerazioni con Doretta Vivona

CONFERENZE SUL TEMA DELLA LEGGEREZZA NELLA LETTERATURA con Chiara Della Cagna

PSICOLOGIA con Vincenzo Cherubini

IL SOLE E LE ALTRE STELLE. Incontri scientifici con Rosy Belloni

REGIA D’AUTORE come ponte tra realtà e pensiero. Due grandi maestri: SORDI e FELLINI con Anna Maria Mazzoni

CONFERENZE A TEMA verranno programmate e comunicate durante l’anno.

La data di inizio dei corsi ed eventuali integrazioni saranno successivamente comunicate.

Per informazioni visitare il sito www.unitreorte.it o contattare il 320.7063300

La Direttrice dei Corsi Doretta Vivona.

Le finalità dell’Associazione Unitre Sede di Orte sono quelle di istruire permanentemente, dare cioè a tutti, la possibilità di essere formati ed istruiti durante l’arco della vita. Pone al centro “la Persona” assumendola quale soggetto di interesse cui ispirare e rivolgere la sua attenzione. Collabora, inoltre, con l’Amministrazione Comunale di Orte nell’apertura mensile del Museo di Arte Sacra

A conclusione dell’intervista con la presidente, particolarmente soddisfatta del grande interesse mostrato verso UNITRE da tant persone provenienti anche dai paesi vicini abbiamo commentato questa frase che sintetizza scopi e finalità dell’Associazione: “Non occorre voltarsi indietro per ricercare la nostra giovinezza perché se ci manterremo curiosi, attivi ed entusiasti, non l’avremo mai perduta”.