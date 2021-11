Inaugurata storica bacheca del centrodestra a Bomarzo

NewTuscia – VITERBO – A Bomarzo è stata ripristinata ed inaugurata la storica bacheca del centrodestra in piazza Matteotti, insieme ad una seconda bacheca in Via del Piano, grazie al coordinamento del nuovo Circolo Fratelli d’Italia, i cui membri, oltre al portavoce Helene Di Maggio e alla consigliera comunale Giovanna Pandimiglio, sono Cristiana Fosci, Tamara Giacomi, Carlo Guglielmo, Francesco Lamoratta, Gino Trasarti, Roberto Verzegni, Alessandro Zepponi.

Il Circolo intende rappresentare una forza politica che sia punto di riferimento per il centro destra nel nostro comune, con l’auspicio di ottenerne una significativa crescita elettorale, e contribuire al radicamento di Fratelli d’Italia nel territorio di Bomarzo.

Un ringraziamento speciale è rivolto al nostro deputato on. Mauro Rotelli, al nostro coordinatore provinciale Massimo Giampieri ed al responsabile organizzazione Vincenzo Fini, che con la loro vicinanza e gentile disponibilità, si spendono per dare un supporto costante.

Portavoce Helene Di Maggio

Fratelli d’Italia