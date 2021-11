Annalisa Minetti ed Andrea Proietti all’ITT Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Giovedì 28 Ottobre presso l’aula Magna dell’Istituto Leonardo da Vinci si è svolto l’incontro degli studenti del quarto e quinto anno con Annalisa Minetti ed Andrea Proietti per illustrare l’iniziativa “From Study to Work”

I protagonisti di questa mattinata sono stati i giovani studenti stimolati dalla presenza di Annalisa ed Andrea hanno potuto riflettere sulle loro potenzialità e come è possibile raggiungere i propri obiettivi lavorando sulle proprie caratteristiche.

Annalisa ed Andrea sono sempre stati dalla parte dei giovani ed ora più che mai si rivolgono a tutti quei ragazzi che a breve saranno “catapultati” nel mondo del lavoro e che hanno bisogno di essere guidati nell’acquisizione di una maggiore consapevolezza di loro stessi per diventare gli Italiani del Futuro!

Una scossa emotiva enorme per comprendere quanto potenziale ci sia nei nostri giovani!

L’amicizia di oltre 20 anni, che lega i due promotori e le competenze in settori ed ambiti diversi, dal turismo allo sport, dal business allo spettacolo ha permesso di attivare l’attenzione dei ragazzi e fatto riflettere profondamente sulle dinamiche che spesso impediscono di far valere le proprie caratteristiche.

Proprio curando le Soft Skills si possono superare le difficoltà, migliorare le relazioni con gli altri e la percezione che abbiamo delle problematiche che la vita ci propone.

Con “From Study to Work” i giovani imparano ad avere una marcia in più nelle relazioni con gli altri, a saper fare una buona prima impressione, ad acquisire l’ascolto funzionale e come comunicare efficacemente in base al contesto.

La scuola cerca sempre di fornire queste competenze ma naturalmente non riesce a competere con professionisti che mettono in gioco attività performanti.

“From Study to Work”, scelto da Università, Aziende e Scuole, contiene insegnamenti che rappresentano la risposta a questo “cambiamento” veloce al quale i giovani oggi non possono sottrarsi. www.fromstudytowork.com