A3 Credem Banca, Maury’s Com Cavi Tuscania in trasferta a Marigliano (Na)

NewTuscia TUSCANIA – Dopo l’esaltante quanto sofferta vittoria in casa con Aci Castello, la Maury’s Com Cavi Tuscania sarà impegnata domani nella insidiosa trasferta in casa della neopromossa Tya Marigliano (Na) nell’incontro valido per la quinta giornata della Serie A3 Credem Banca.

I campani chiudono la classifica del girone blu con un solo punto conquistato al secondo turno in casa della Efficienza Energia Galatina. Le altre sconfitte sono venute da Sabaudia (1/3), Ottaviano (0/3) e domenica scorsa in casa della capolista Palmi (3/1).

Una situazione non proprio rosea che ha costretto il presidente Moschettino a correre ai ripari con l’arrivo, a fine ottobre, del martello bielorusso Kirill Krasnevski.

“Veniamo da un incontro dove, dopo esser partiti male, abbiamo tirato fuori carattere e tecnica e portato a casa la vittoria, quindi siamo di carichi di entusiasmo della partita precedente – è il commento di Michele Marinelli, laterale bianco azzurro. Con Marigliano sarà sicuramente una partita ostica, com’è del resto per tutte le partite di questo campionato, ma ci siamo preparati al meglio. Loro hanno preso un nuovo giocatore quindi saranno carichi e vorranno fare risultato in casa. Andremo lì e giocheremo le nostre carte, cercando di fare una buona partita e di portare a casa il miglior risultato possibile”.

Probabile formazione dei padroni di casa: Cantarella in regia con Bongiorno opposto, Esposito e Mille laterali, Rumiano e Ciollaro al centro, Conforti libero.

A dirigere l’incontro, gli arbitri Pierpaolo Di Bari e Giuseppe De Simeis.

Si gioca alle 18, diretta Legavolley.tv.

Tuscania Volley

Foto: Luca Laici