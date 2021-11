Webinar sulle tecniche per l’export delle imprese

Quattro incontri on line gratuiti per essere più competitivi sui mercati esteri. Iscrizioni entro il 10 novembre

NewTuscia VITERBO – Nell’ambito delle attività a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese Unioncamere Lazio, membro della rete Enterprise Europe Network, e la Camera di Commercio Rieti-Viterbo promuovono un ciclo di quattro webinar su “Tecniche per l’export”.

Questi gli appuntamenti in programma: “L’evoluzione dell’attività promozionale: le nuove fiere, le attività phygital, gli strumenti digitali” (18 novembre 2021 – ore 11.00/13.00); “La logistica internazionale 2.0 e Incoterm 2020″ (25 novembre 2021 – ore 11.00/13.00); “Strategie per l’internazionalizzazione delle PMI. I nuovi scenari mondiali” (1° dicembre 2021 – ore 11.00/13.00); “Contrattualistica e pagamenti online” (9 dicembre 2021 – ore 11.00/13.00).

Per partecipare ad uno dei webinar o a tutti e quattro è sufficiente entro il prossimo mercoledì 10 novembre accedere al link: https://www.unioncamerelazio.it/tecniche-per-lexport-coupon-di-adesione-webinar/ , in modo di compilare il modulo ed esprimere la propria preferenza . Agli iscritti sarà inviato di volta in volta il link per partecipare.

I webinar, organizzati con ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, intendono fornire alle imprese partecipanti conoscenze di base sul marketing internazionale e strumenti operativi per operare sui mercati esteri alla luce del mutato contesto di riferimento e dei nuovi trend dell’internazionalizzazione.

L’iniziativa è promossa in collaborazione con Lazio Innova e Tecnopolo S.p.A.

La partecipazione è gratuita ed è riservata alle imprese che abbiano la propria sede legale, amministrativa, operativa o almeno una unità locale nel territorio del Lazio, regolarmente iscritte al Registro Imprese di una delle Camere di Commercio del Lazio ed in regola con il pagamento del diritto annuale.

Le spese che sosterranno gli organismi organizzatori per la partecipazione delle imprese all’iniziativa saranno da considerarsi quale “Aiuto in Regime De Minimis” sulla base del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Internazionalizzazione, tel. 0761.234403 – 0746.201364 / internazionalizzazione@rivt.camcom.it