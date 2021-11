Training Camp 2021, presentato presso il Centro Diocesano di Documentazione

NewTuscia – VITERBO – Si è tenuta oggi la conferenza stampa di presentazione del Training Camp 2021 presso la sala conferenze del Centro Diocesano di Documentazione (Ce.Di.Do.) di Viterbo.

Ha salutato i presenti Don Luigi Fabbri, vicario generale della Diocesi di Viterbo, ringraziando l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l’Università della Tuscia ed Archeoares per l’impegno profuso nell’organizzazione di questo corso di alta formazione “così utile per la nostra comunità e segnale di grande collaborazione tra realtà importanti del territorio nazionale e locale”. Ha ricordato l’importanza del ruolo dei musei diocesani all’interno della comunità e l’efficacia della via pulchritudinis nel rapporto tra l’uomo e la fede.

A seguire sono intervenuti i rappresentanti degli enti organizzatori dell’evento: Dott.ssa Mariangela Cestelli Guidi, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare; Dott.ssa Claudia Pelosi, Università degli Studi della Tuscia; Dott. Francesco Aliperti, Archeores. Si sono dichiarati tutti molto soddisfatti del lavoro svolto finora, segnale anche di speranza e di un’effettiva ripartenza dopo quanto vissuto dal nostro paese e dal mondo intero, in quanto i lavori di organizzazione sono partiti proprio durante la prima ondata dell’emergenza Covid 19 (marzo 2020).

Tema ricorrente è stato l’importanza della multidisciplinarità e dell’equilibrio dei rapporti tra Beni culturali, scienza e impresa.

Il Training Camp è un corso formativo della durata di 7 giorni, articolato in didattica frontale e esercitazioni pratiche. Si terrà dal 7 al 13 novembre 2021, presso il Museo del Colle del Duomo di Viterbo, ed è organizzato da INFN-CHNet (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – Laboratori Nazionali di Frascati e Firenze), dall’Università della Tuscia e dalla Archeoares s.n.c., supportata dalla Regione Lazio nell’ambito del Distretto Tecnologico Beni e Attività Culturali (DTC-Lazio).

Il corso ha lo scopo di fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per progettare un approccio diagnostico multidisciplinare per l’analisi di opere d’arte, tramite alcune fra le più innovative tecniche di indagine portatili messe a disposizione dagli Enti di Ricerca e dalle Università coinvolti e di divulgarne i risultati nell’allestimento museale.

In chiusura della conferenza stampa è stato anticipato che la mattina di sabato 13 novembre, nella sala conferenze del Museo Colle del Duomo di Viterbo, si terrà un evento di conclusione durante il quale verranno tirate le somme di quanto accaduto al corso e si terrà una discussione inerente i temi trattati aperta a chiunque possa essere interessato a partecipare.