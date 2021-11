Rappresentanza di genere, Tar Lazio dà ragione all’Ordine ingegneri di Roma. Intervista alla presidente Carla Cappiello

ROMA – La battaglia dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Roma per la tutela del diritto di riconoscimento di genere è stata vinta. Il 28 ottobre scorso il Tar del Lazio ha emanato una sentenza che conferma come il regolamento del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, recante la procedura di elezione in via telematica per il rinnovo dei Consigli territoriali dei vari ordini, non rispettasse l’articolo 51 della Costituzione, quello che garantisce l’accesso paritario per uomini e donne alle cariche pubbliche o elettive, senza discriminazioni. NewTuscia –ROMA – La battaglia dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Roma per la tutela del diritto di riconoscimento di genere è stata vinta. Il 28 ottobre scorso il Tar del Lazio ha emanato una sentenza che conferma come il regolamento del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, recante la procedura di elezione in via telematica per il rinnovo dei Consigli territoriali dei vari ordini, non rispettasse l’articolo 51 della Costituzione, quello che garantisce l’accesso paritario per uomini e donne alle cariche pubbliche o elettive, senza discriminazioni.

Il Cni non avrebbe potuto incidere ed innovare sul punto il regolamento poi approvato dal ministero, a causa della mancanza di esplicite indicazioni derogatorie nelle norme di delega contenute agli articoli 31 e 31-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176. La vicenda e l’ultimo capitolo della storia, ovvero la decisione del Tar di dare ragione all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma, atto che ora potrebbe anche diventare un precedente per molte altre categorie professionali, è stata resa nota dalla presidente dell’Ordine, Carla Cappiello, nel corso di un’intervista con l’agenzia Dire.

Presidente Cappiello, ci ricorda esattamente cosa è successo e che significato ha questa vittoria al Tar per le donne del vostro ordine e non solo?

“Per prima cosa vorrei dire che sono veramente contenta. Quanto avvenuto, se calato nel mondo dell’ingegneria, rappresenta una svolta epocale perché è stata garantita la rappresentanza di genere. La pandemia da Covid-19 ha creato l’opportunità del voto elettronico per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali, tramite una piattaforma realizzata recentemente dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Analizzando il nuovo regolamento elettorale, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma ha riscontrato il mancato rispetto della parità di genere e di conseguenza la lesione delle pari opportunità di accesso ‘alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza’, come sancito dall’articolo 51 della Costituzione. L’azione giudiziaria si è resa, pertanto, necessaria. Il Tar del Lazio ha accolto l’istanza, annullando così il regolamento elettorale, che dovrà essere riscritto tenendo conto della rappresentanza di genere. Il mondo dell’ingegneria è sempre stato visto come un mondo al maschile. Ma in realtà non è più così: l’ingegneria oggi è anche al femminile e nel nostro ordine di 23mila iscritti abbiamo oltre il 20% di donne con una tendenza all’aumento del 2-3% l’anno. E questo è davvero un ottimo risultato”.