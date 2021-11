Rapina alle poste, più di 4 anni al direttore dell’ufficio di Canino

NewTuscia – CANINO – La richiesta del pm Pacifici era stata di 6 anni con il rito abbreviato che prevede lo sconto di un terzo della pena, per il direttore dell’ufficio postale di Canino Massimo Ciocia, il basista, e Roberto Gallo, uno dei due che facevano da palo mentre nell’edificio, un componente della banda occupato a portare via il bottino travestito da corriere. Per l’esecutore materiale dunque, Riccardo Modesti, e i tre complici nella pianificazione del furto, daniele Casertano, Domenico Palermo e Christian Lanari, aveva chiesto otto anni.

La sentenza emessa oggi pomeriggio davanti al gup Autizi ha stabilito le seguenti pene:

Per Massimo Ciocia 4 anni e 8 mesi;

5 anni per Christian Lanari e Riccardo Modesti;

Per Daniele Casertano e Domenico Palermo 5 anni e 8 mesi;

Roberto Gallo è stato condannato a 4 anni.

Il settimo imputato invece ha scelto il rito ordinario e il suo processo è ancora in corso.