“I Bemolli sono blu-Viterbo in Musica”: week end con Bach, Schubert e Chopin

NewTuscia – VITERBO – Dal Barocco al Romanticismo con tre celeberrimi compositori, Bach, Schubert e Chopin, rievocati negli straordinari concerti per pianoforte in programma nel weekend, sabato 6 e domenica 7 novembre, alla chiesa di San Silvestro (ore 18). Gli eventi rientrano nell’ambito del quinto Festival “I Bemolli sono blu-Viterbo in Musica” (29 settembre-19 novembre 2021).

– Sabato 6 novembre (ore 18), alla chiesa di San Silvestro, allestita per questa stagione di musica colta come una sala-concerto, il protagonista assoluto è il solista e direttore artistico del festival Sandro De Palma che propone per la serata un delizioso e godibile concerto dal titolo “Suoni della luna” con il quale farà ascoltare di Franz Schubert (1797-1828): Allegretto in do minore D 915; Landler D 366; Drei klavierstuck-opera postuma. E a seguire, il pianoforte romantico di Fryderyk Chopin con Notturni op. 27; Studi op. 25 n.1,2,3; Scherzo n 1 op. 20.

Sandro De Palma, si è formato alla scuola di Vincenzo Vitale, ha studiato con Nikita Magaloff e Alice Kezeradze-Pogorelich e ha debuttato all’età di nove anni con un programma di musiche di Bach, Chopin e Schubert. Tra le tappe più significative della sua carriera da segnalare nel 1983 l’esecuzione integrale degli Studi di Chopin al Festival Internazionale “Arturo Benedetti Michelangeli” nelle sedi di Brescia e di Bergamo, nel 1998 il debutto alla Wigmore Hall di Londra con i 24 Preludi di Chopin. Nel luglio 2010 ha tenuto tre concerti all’Esposizione Universale di Shangaj e in ottobre gli è stato assegnato il Premio “Cimarosa” per la divulgazione delle Sonate dell’autore napoletano. Nell’ottobre 2012 ha effettuato una tournée in Cina per il Festival Piano aux Jacobins. Oltre all’attività di solista, Sandro De Palma ha una particolare predilezione per la musica da camera. Ha eseguito tutte le Sonate per violino e pianoforte di Beethoven e tutta l’opera da camera di Brahms. Tra i violinisti con i quali ha suonato ricordiamo Boris Belkin, Domenico Nordio, Ilja Grubert, Pierre Hommage; tra i violoncellisti Luigi Piovano, Tatiana Vassilieva, tra gli strumentisti a fiato Vincenzo Mariozzi, Wenzel Fuchs, Giampiero Sobrino. Ha collaborato con gli archi e i fiati dei Berliner Philharmoniker, con il Quartetto Prazak, il Quartetto Ebène, il Quartetto Amarcorde. Alla continua ricerca di “tesori sconosciuti” (vedi le programmazioni della 56ª e 57ª edizione del Festival di Spoleto, in cui ha proposto anche autori di rarissima esecuzione quali Decaux e Filtsch), nel corso della lunga carriera ha saputo bilanciare proposte di programmazione originali con le esigenze di coinvolgimento del pubblico. Dal 1999 al 2010 è stato Direttore artistico prima dell’Associazione Musicale del Teatro Bellini di Napoli, poi del Festival Maggio della Musica di Napoli. Nel 2000 ha fondato l’Associazione Musicale Muzio Clementi, di cui è Presidente e Direttore artistico.

– Domenica 7 novembre, sempre alla chiesa di San Silvestro (ore 18) torna a Viterbo Lorenzo Luiselli, enfant prodige ed emergente pianista di 13 anni presentato dal Corso di formazione pianistica ”Associazione Musicale Clementi”, che, con il barocco viennese, sarà impegnato nella partitura di difficile esecuzione di Johann.Sebastian Bach (1685-1750):Variazioni Goldberg.

Il festival prosegue anche la prossima settimana: giovedì 11 novembre, stessa ora e stesso luogo, per dare spazio ai giovani fiati del Liceo Musicale Santa Rosa di Viterbo, coadiuvati dal maestro Donato Cambò.