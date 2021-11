Domus Mulieris in casa contro Aprilia

NewTuscia – VITERBO – Terzo impegno del campionato di serie B per la Domus Mulieris che, in questo sabato pomeriggio, sarà impegnata sul proprio parquet contro la formazione della Virtus Aprilia.

La stagione non è iniziata con il piede giusto per la compagine gialloblù che, costretta a confrontarsi subito contro due delle formazioni più quotate del girone, ha dovuto alzare bandiera bianca al cospetto di Roseto e Campobasso. Il calendario non è certo benevolo perché anche Aprilia, avversaria in questo fine settimana, fa parte del gruppetto delle capolista con due vittorie nelle prime due gare.

Una formazione, quella pontina, che può contare su giocatrici esperte e di qualità, comprese due ex gialloblù come Sara Filoni e Gaia Cirotti. Tante le soluzioni offensive a disposizione di coach Rubinetti, con le prime due vittorie arrivate nel derby contro Bull Basket e nella trasferta romana con Elite sempre con scarti ridotti e con la capacità di condurre sempre nel punteggio, respingendo tutti i tentativi delle avversarie nel finale.

Come se non bastasse il valore delle avversarie, a preoccupare in casa Domus Mulieris è l’infermeria che non regala notizie particolarmente positive: “Grassia sarà certamente out – commenta coach Scaramuccia – mentre per Joana Valtcheva speriamo in un recupero in extremis, almeno per portarla in panchina e provare ad averla qualche minuto in campo. Rispetto alla trasferta di Campobasso tornerà Bertollini e potrebbe essere convocata Sacco, una giovane del 2005. Stiamo stringendo i denti ma il calendario non ci dà una mano e dover affrontare subito le squadre migliori ci sta portando a collezionare qualche risultato negativo che non fa bene al morale. Dobbiamo continuare a lavorare e migliorare, sappiamo che l’obiettivo di entrare fra le migliori quattro per accedere alla Poule Promozione non è semplice ma ci giocheremo le nostre carte fino alla fine”.

Palla a due alle 18,30 e direzione di gara che sarà affidata ai signori Pierluigi Collura di Roma e Luca Pastore di Marino (RM). La gara verrà trasmessa in diretta streaming su Tele Lazio Nord e sul profilo Facebook ufficiale del Basket Ants.