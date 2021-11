Divieto di circolazione tratto viale IV Novembre posticipato all’11 novembre

NewTuscia – VITERBO – Variazione di data per quanto riguarda il divieto di circolazione e di sosta in viale IV Novembre, nel tratto incluso tra l’intersezione con via Montenero e l’intersezione con via Vicenza. I divieti interesseranno la giornata dell’11 novembre, a partire dalle ore 6 fino al termine dei lavori (entro la stessa giornata), e non più l’8 novembre come precedentemente previsto.