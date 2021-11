Teatro Comunale Tarquinia nuova campagna abbonamenti da lunedì 8 novembre

Riparte la stagione teatrale 2021-22 con tante novità!

NewTuscia – TARQUINIA – Saranno 6 gli spettacoli in abbonamento al Teatro Comunale Rossella Falk, da novembre 2021 ad aprile 2022, per la stagione nata dalla collaborazione tra il Comune di Tarquinia e ATCL Circuito multidisciplinare del Lazio, sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio. Dalla commedia d’autore, al teatro sociale, ai grandi classici con importanti interpreti della scena italiana, il tutto preceduto da un fuori abbonamento che vuole essere una festa per la cittadinanza affidato ad uno dei testi più famosi di Pirandello: L’UOMO, LA BESTIA E LA VIRTÙ con Giorgio Colangeli, Vincenzo De Michele, Valentina Perrella, regia Giancarlo Nicoletti.

Lo spettacolo, una rilettura fortemente contemporanea e concreta dell’universo pirandelliano, fuori dal “pirandellismo” di maniera, nel tentativo di riportare la poetica dell’autore Premio Nobel a un universo essenziale, umano, comico e tragico al tempo stesso, sarà in scena domenica 7 novembre ore 18.30, proposto con una super promozione per gli abbonati della stagione 2019-20.

La campagna abbonamento 2021-22 partirà lunedì 8 novembre inaugurato con SMANIE PER LA VILLEGGIATURA di Carlo Goldoni, regia STEFANO ARTISSUNCH anche in scena con STEFANO DE BERNARDIN, LAURA GRAZIOSI, STEFANO TOSONI il 21 novembre ore 18.30. Quattro attori per 11 personaggi, è la commedia più dinamica della trilogia goldoniana, che qui viene rappresentata in una messa in scena fantasiosa in cui tra travestimenti e commedia dell’arte si sviluppa il tema dell’apparire e della competizione tra classi sociali.

ASCANIO CELESTINI ci guida il 3 dicembre ore 21.00 in un ipotetico MUSEO PASOLINI che, attraverso le testimonianze di uno storico, uno psicanalista, uno scrittore, un lettore, un criminologo, un testimone che l’ha conosciuto, si compone partendo dalle domande: qual è il pezzo forte del Museo Pasolini? Quale oggetto dobbiamo cercare?

Il 5 gennaio ore 21.00 DEBORA CAPRIOGLIO, PINO QUARTULLO, GIANLUCA RAMAZZOTTI sono i protagonisti di BUONI DA MORIRE di Gianni Clementi, regia di Emilio Solfrizzi in cui una coppia decisamente borghese, lui cardiochirurgo, lei moglie in ansia per un figlio allo sbando, decidono di passare una vigilia di Natale diversa, unendosi a dei volontari che portano dei generi di conforto ai vari barboni sparsi sui marciapiedi o sotto i colonnati della città, dando il via ad un processo di revisione dei rapporti.

IL SINDACO PESCATORE tratto dall’omonimo libro di Dario Vassallo in scena il 20 febbraio ore 18.30 di Edoardo Erba, regia Enrico Maria Lamanna con ETTORE BASSI narra la vita di Angelo Vassallo e il suo impegno per migliorare il suo territorio dall’inizio della sua carriera politica, i successi straordinari ottenuti nel Cilento nell’ottica del Bene Comune, compresa l’operazione Dieta Mediterranea assurta grazie a lui a Patrimonio dell’Unesco, fino al suo tragico epilogo.

Commedia esilarante ALLE 5 DA ME di Pierre Chesnot, regia Stefano Artissunch, musiche di Banda Osiris che racconta dei disastrosi incontri sentimentali di un uomo, UGO DIGHERO, in cerca di stabilità affettiva e di una donna, GAIA DE LAURENTIIS, alla ricerca spasmodica di un essere di sesso opposto che la possa rendere madre, in scena il 20 marzo ore 18.30.

LE OPERE COMPLETE DI SHAKESPEARE IN 90’ di Adam Long, Daniel Singer e Jess Winfield, con Lorenzo Degl’Innocenti, Fabrizio Checcacci e Roberto Andrioli – che curano anche la regia – è una sfida teatrale, un’immersione leggera e stravagante nel mondo shakespeariano, un omaggio divertito e divertente al grande drammaturgo il 9 aprile ore 21.

Da lunedì 8 novembre sarà possibile ritirare presso l’INFOPOINT i voucher e utilizzarli per i nuovi abbonamenti e/o per i biglietti.

Teatro Comunale Rossella Falk

Piazza Cavour 16 – Tarquinia

Abbonamenti intero ridotto

Platea 90 euro 85 euro

Gradinata 80 euro 75 euro

Biglietti intero ridotto

Platea 18 euro + 2 euro di prev. 16 euro + 1,5 euro di prev.

Gradinata 16 euro + 1,5 euro di prev. 14 euro + 1,5 euro di prev.

Biglietti per L’UOMO, LA BESTIA E LA VIRTÙ

Biglietto unico: 18 euro + 2 euro di prevendita

Per gli abbonati della stagione 2019-20 prezzo speciale: 12 euro

Prevendita

Infopoint

Barriera San Giusto, Sala capitolare degli agostiniani

info: 0766.849282 turismotarquinia@gmail.com

Il botteghino del teatro sarà aperto 1 ora prima dello spettacolo