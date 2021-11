Stato Regioni, Battistoni (Mipaaf): “Via libera al decreto da 30 milioni per il sostegno alla filiera olivicola-olearia”

NewTuscia – ROMA – Ieri pomeriggio, mercoledì 3 novembre, in Conferenza Stato Regioni, abbiamo approvato un importante decreto che definisce i criteri e le modalità di concessione di contributi per il sostegno e lo sviluppo della filiera olivicola-olearia al fine di favorire l’aggregazione nel settore, l’incremento della produzione nazionale di olive, aumentando la sostenibilità complessiva del settore, con particolare riguardo allo sviluppo e alla salvaguardia delle aree svantaggiate. NewTuscia – ROMA – Ieri pomeriggio, mercoledì 3 novembre, in Conferenza Stato Regioni, abbiamo approvato un importante decreto che definisce i criteri e le modalità di concessione di contributi per il sostegno e lo sviluppo della filiera olivicola-olearia al fine di favorire l’aggregazione nel settore, l’incremento della produzione nazionale di olive, aumentando la sostenibilità complessiva del settore, con particolare riguardo allo sviluppo e alla salvaguardia delle aree svantaggiate.

Le risorse sono stanziate dal “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura” ed ammontano a 30 milioni di euro; di questi, 10 milioni andranno per il sostegno di investimenti in nuovi impianti e 20 milioni per il sostegno di investimenti nell’ammodernamento di impianti esistenti.

Gli aiuti verranno concessi nel rispetto dei massimali previsti dalla normativa europea in materia di aiuti «de minimis» nel settore agricolo e possono beneficiarne i produttori olivicoli associati ad Organizzazioni di produttori riconosciute per un massimo di 25 mila euro ad impresa.

Si tratta di un provvedimento che, come Mipaaf, abbiamo fortemente voluto e che rappresenta un ulteriore sostegno al comparto degli olivicoltori.

Così in una nota il senatore Francesco Battistoni, sottosegretario alle politiche agricole, alimentari e forestali, al termine della Conferenza Stato Regioni.