Nuova Giunta di Roma, Legambiente “Auguriamo buon lavoro al Sindaco e a tutta la sua nuova Giunta. Per le sfide difficilissime che ha di fronte la Capitale, ora servono politiche di altissimo spessore e grande lungimiranza, con l’ambiente al centro dell’idea di futuro”

NewTuscia – ROMA – Legambiente sulla nuova giunta di Roma presentata ieri in Campidoglio dal neo Sindaco della Capitale Roberto Gualtieri: ” Auguri di un buon lavoro alla nuova Giunta guidata dal Sindaco Gualtieri – dichiara Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio -.

Le sfide cardine sono la valorizzazione dei parchi urbani e periurbani, dei fiumi, della costa e del capitale naturale, la costruzione di un ciclo virtuoso dei rifiuti, la pulizia della città dalle mille discariche abusive, la rigenerazione e la ricucitura del tessuto urbano sociale e strutturale maggiormente dilaniato a partire dalle periferie, ma anche la sfida per una città a quindici minuti, quella per una nuova cura del ferro, una mobilità sostenibile e il risanamento della qualità dell’aria, quella verso una capitale da dove parta una potente risposta nella grande sfida mondiale del clima, che diventi la capitale delle energie rinnovabili ed emissioni zero e delle mille comunità energetiche; pietre angolari di una trasformazione positiva sulla quale abbiamo lavorato anche all’interno del programma del Sindaco e sulle quali adesso si devono costruire gli atti concreti di governo.

Per sfide difficilissime e avvincenti come queste serviranno, dal Campidoglio, da ogni assessorato, dai consiglieri e dai municipi, politiche di altissimo spessore e grande lungimiranza: la nostra associazione, per tutta la Capitale e con i nostri circoli in ciascun municipio, sarà sempre disponibile a mettere in campo tutte le proposte concrete, le iniziative di volontariato, le campagne e il nostro ambientalismo scientifico, perché l’ambiente sia il centro dell’idea di futuro per Roma”.