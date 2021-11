Dl infrastrutture. Pd Lazio: “Bene conversione in legge”

NewTuscia – ROMA – “Esprimiamo grande soddisfazione per l’approvazione in Senato della conversione in legge del DL Trasporti. Il PD si è impegnato fattivamente, anche nelle commissioni, per portare a termine questo percorso legislativo a beneficio dei lavoratori, delle imprese e del sistema portuale nazionale”. NewTuscia – ROMA – “Esprimiamo grande soddisfazione per l’approvazione in Senato della conversione in legge del DL Trasporti. Il PD si è impegnato fattivamente, anche nelle commissioni, per portare a termine questo percorso legislativo a beneficio dei lavoratori, delle imprese e del sistema portuale nazionale”.

Lo scrivono in un comunicato congiunto il senatore e segretario Pd Lazio Bruno Astorre e Rocco Lamparelli Responsabile mobilità Pd Lazio.

“Grazie a questa Legge – prosegue – arriveranno i fondi per le Autorità di Sistema portuale che hanno subito ingenti cali di entrate dovute al COVID-19, come per esempio il porto di Civitavecchia, e gli indennizzi alle imprese portuali e stazioni marittime passeggieri e crocieristiche.

Inoltre sarà presente, fino al 31 dicembre 2021, la proroga della riduzione dei canoni concessori ed alcune modifiche, e semplificazioni, all’iter amministrativo per la programmazione e realizzazione delle opere portuali, anche in ottica di PNRR. Una vittoria della sana politica che guarda agli interessi generali e del lavoro” concludono