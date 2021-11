Calcio. Il punto sulla 1 giornata di 3 categoria

di F. S.

NewTuscia – VITERBO – Ok l’ Anguillara (3 punti) che travolge 6-0 il Viterbo Football Club (0) in rete Di Renzi (tripletta) e Oriola (tripletta). Il Calcio Tuscia (3) travolge 4-1 la Nuova Blera (0) in rete Scorzoso e Miralli (tripletta) per gli ospiti Baschini.

La Polisportiva Farnese (3) espugna 3-1 Sassacci (0) in rete per gli ospiti Devoti, Fioramanti, Matamba, per i locali Lazzarini. Lo United Alta Tuscia (3) batte 2-0 il Tessennano (0) Nestel ed Oliva i marcatori. Ok il Fabrica Calcio (3) che supera 2-1 il Gallese United (0), per i padroni di casa in rete Carnazza e Giardini. La Virtus Caprarola (3) supera il Celleno (0) 1-0 Akrac è il marcatore. Infine 0-0 tra il Tuscia United (1) ed il Club Tarquinia (1).