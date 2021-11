Serie C Girone B: la Viterbese torna a credere nella salvezza

NewTuscia – VITERBO – Se n’è andato quasi un terzo di questo campionato di Serie C e la Viterbese è finalmente riuscita a conquistare la prima vittoria stagionale che oltre a smuovere la classifica dà una buona iniezione di fiducia ai leoni gialloblu. Il campionato è solo agli inizi, ma i laziali dovranno affrontare le partite che mancano da qui al termine della stagione con lo stesso spirito messo in campo nella recente gara contro il Siena vinta con il risultato di 2-0.

I gialloblu vincono la prima partita stagionale

E così, dopo 10 partite in cui per la Viterbese erano arrivate sei sconfitte e soli tre pareggi, i gialloblu sono finalmente riusciti a conquistare i primi tre punti stagionali contro un’avversaria di assoluto livello. I laziali hanno vinto la prima partita in questo girone B e l’hanno fatto contro il Siena che sembra avere a propria disposizione tutte le qualità per lottare per la promozione fino al termine della stagione. A decidere l’incontro contro i toscani sono stati le reti di Murillo e Volpicelli giunte nella ripresa, dopo un primo tempo sì combattuto, ma in cui, comunque, i gialloverdi avevano lasciato intendere di aver cambiato marcia rispetto alle gare precedenti. Da ora in poi per la Viterbese inizia un nuovo campionato e la sensazione, come detto, è che se la squadra di mister Raffaele dovesse riuscire a giocare tutte le restanti gare con lo spirito con cui ha affrontato il Siena, allora la salvezza sarebbe raggiungibile senza particolari difficoltà. Se la Viterbese sta dimostrando di avere margini di miglioramento, è probabile che grandi soddisfazioni per i tifosi laziali potranno arrivare, invece, da altre due squadre della regione, la Roma e la Lazio, che militano in Serie A e che, secondo le scommesse calcio, promettono bene e restano le principali favorite per la qualificazione alla prossima Champions League.

Per la vittoria del campionato le favorite sono Reggiana, Cesena e Pescara

In testa alla classifica del girone B di Serie C c’è la neo retrocessa Reggiana, con gli emiliani che l’anno scorso non sono riusciti a mantenere la categoria nonostante un avvio di stagione positivo e che, ora, in questo campionato continua la sua fuga solitaria. I granata hanno lasciato intendere di avere tutti i mezzi per tornare immediatamente in cadetteria: il gruppo a disposizione di mister Diana è coeso, di buon livello ed ha già trovato gli automatismi richiesti per fare la differenza in Serie C, ma il campionato è lungo e da qui al termine della stagione la lotta sarà serrata. Alle spalle della Reggiana continuano a correre il Modena, il Cesena e l’Ancona che, dopo anni difficili dal punto di vista societario, vogliono tornare a recitare un ruolo da protagonista nel calcio che conta. La squadra che, però, sembra avere più mezzi per ambire alla promozione diretta è il Pescara, anche se gli abruzzesi in questo avvio di campionato non sono ancora riusciti a trovare la quadra e hanno faticato più del previsto anche contro avversari decisamente alla portata.

La recente vittoria contro il Siena dà morale alla Viterbese che lascia l’ultimo posto in classifica e si avvicina sensibilmente alla zona salvezza. Il percorso verso la permanenza in C sarà lungo, ma ora i laziali tornano a credere in un obiettivo che sarebbe fondamentale per una piazza ambiziosa come quella di Viterbo.