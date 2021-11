Pole dance: tutto quello che c’è da sapere sulla danza attorno al palo

NewTuscia – Negli ultimi anni sempre più palestre hanno iniziato a offrire corsi di pole dance, un disciplina che ha raggiunto una popolarità tale da affascinare anche le celebrities, grazie ai suoi movimenti sensuali e sinuosi intorno al palo.

Si tratta di una disciplina molto particola re nata all’interno del mondo del circo e legata alla tradizione burlesque, ma comincia a diffondersi in autonomia e a raggiungere una certa notorietà durante gli anni della depressione americana, attorno al 1920.

Secondo alcune fonti, però, la pole dance risale a un’epoca ancor più lontana, ovvero nel dodicesimo secolo, ed era praticata solo dagli uomini grazie ad una pertica di legno. Quello che è certo, è che da allora la pole dance si è evoluta moltissima, diventando un vero e proprio sport.

Come si pratica la pole dance?

Per praticare la pole dance è necessario esclusivamente il palo come strumento, ma non tutti sono uguali. Il diametro è molto importante e di solito varia dai 38 mm ai 50 mm. I materiali utilizzati sono l’acciaio inossidabile, l’acciaio cromato per elettrolisi o le barre a sezione tonda in ottone.

Questi aspetti sono importanti in quanto presentano diverse proprietà, ad esempio l’acciaio lucido è più scivoloso e quindi più adatto a figure che prevedono meno grip e più movimenti fluidi, mentre i pali in ottone creano più attrito e sono ideali per figure complesse e lente, oppure per i bloccaggi delle gambe in discesa.

Non è necessaria una particolare divisa, in quanto questo sport si pratica in biancheria intima, solitamente indossando culottes e una canottiera per avere una maggiore libertà nei movimenti e non creare intoppi durante i cambi di presa. Per dotarsi di un abbigliamento idoneo a questo tipo di allenamento, quindi, si può optare semplicemente per una buona biancheria intima in tessuti morbidi e traspiranti, come ad esempio i top e le canotte di Cotonella da donna, che avvolgono bene il corpo riscaldandolo, ma al tempo stesso permettendo di svolgere tutti i movimenti senza alcuna difficoltà.

La scelta dell’abbigliamento per una sessione di Pole Dance non è affatto banale, perché anche la scelta degli abiti da indossare può determinare la buona riuscita dei movimenti (visto che braccia e gambe devono aderire il più possibile al palo) e allo stesso tempo aiutano a sentirsi più sexy durante la loro esecuzione, un fattore di primaria importanza per lo sport più sensuale del momento.

I benefici della pole dance

Diciamolo subito, la pole dance è uno sport intenso, anche se sicuramente divertente. Richiede impegno, dedizione e disciplina poiché non solo è volto al miglioramento dell’elasticità ma anche della forza e della coordinazione. Già nei primi tre mesi di allenamento si potranno ottenere i primi risultanti in termini di tonificazione del corpo. Le spalle tenderanno a modellarsi, mentre schiena e braccia si rassoderanno, il punto vita tenderà invece ad assottigliarsi, glutei e gambe diventeranno più forti e scolpiti.

Ma gli effetti positivi non riguardano unicamente il fisico, ma anche l’autostima: aiuta a sentirsi più in forma e più sexy, e migliora addirittura la postura e la camminata, poiché rende i movimenti più agili e coordinati. La pole dance è poi un ottimo rimedio contro lo stress quotidiano, anche se richiede la massima concentrazione per l’esecuzione dei movimenti. Si tratta di uno sport completo da provare assolutamente, una sfida per mettersi in gioco e in forma con sensualità.