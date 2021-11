“Il pane in tasca”, presentazione del libro di Susanna Mancinelli

NewTuscia – VITERBO – “Il pane in tasca” di Susanna Mancinelli degli Esposti (PAV Edizioni) sarà presentato a Viterbo sabato 6 novembre alle 18. Pierluigi Vito dialogherà con l’autrice. Appuntamento alla libreria Etruria in via Matteotti 67. Partecipazione libera.

L’iniziativa si svolgerà nel pieno rispetto della vigente normativa anti-COVID. Visto il numero limitato di posti, si consiglia una telefonata di prenotazione: 0761326965 – 3478175706

Dalla quarta di copertina: «Ester è una bambina allegra e solare che ama disegnare e scrivere, ma qualcosa in lei si incrina durante il passaggio dall’infanzia all’adolescenza e il suo corpo, con cui prima conviveva in perfetta armonia, le diventa odioso e ostile, come una pesante zavorra da eliminare. Una forza oscura si impossessa della sua mente e la spinge verso l’autodistruzione, senza che l’amore immenso dei suoi genitori e del fratello Lorenzo riesca in alcun modo ad arrestare questo processo che sembra condurre la ragazza inesorabilmente verso la morte. Quando ormai Ester si sta inoltrando in un tunnel oscuro senza via d’uscita, la scoperta della pittura apre uno spiraglio di speranza. Attraverso i colori e la creazione di immagini fantasiose, il suo animo sofferente riconquista con fatica l’antica armonia con un corpo che ora è pronto a una meravigliosa rinascita. Con fatica, supportata dall’amore tenace dei suoi familiari, Ester percorre un lungo e difficoltoso cammino che la porterà a essere la donna che oggi ama profondamente la vita e sé stessa.»

Chi è Susanna Mancinelli Degli Esposti. Nata a Terni nel 1964, dopo essersi laureata in lingue e letterature straniere presso l’Università di Firenze, ha subito iniziato a insegnare inglese nella scuola superiore. Nel corso degli anni, parallelamente alla sua professione, ha sempre coltivato la passione per la scrittura e la pittura. Attualmente insegna presso l’Istituto tecnico industriale “Lorenzo Allievi” di Terni.