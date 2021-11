“I Farnese a Viterbo”: visite guidate gratuite al Museo della Ceramica della Tuscia

NewTuscia – VITERBO – Domenica 7 e 14 novembre 2021 si svolgeranno due speciali visite guidate gratuite alla mostra “I Farnese a Viterbo” ospitata nelle sale del Museo della Ceramica della Tuscia.

Un’iniziativa questa organizzata dalla Fondazione Carivit in sinergia con la Biblioteca Consorziale di Viterbo per mettere in luce il lungo e radicato rapporto tra la città di Viterbo e l’illustre Famiglia Farnese.

Grazie alla guida del Prof. Lorenzo Abbate, curatore della mostra, i visitatori verranno accompagnati alla scoperta di manoscritti, lettere, preziosi volumi e reperti ceramici che raccontano le vicende più salienti dell’avventura farnesiana a Viterbo e di alcuni dei suoi personaggi più eminenti.

Le visite si terranno esclusivamente su prenotazione e si svolgeranno in due turni, alle ore 11.00 e alle ore 17.00.

La prenotazione può essere effettuata via mail all’indirizzo museoceramicatuscia@fondazionecarivit.it, telefonando o lasciando un messaggio nella segreteria del numero 0761223674 o direttamente presso il Museo della Ceramica della Tuscia, via Cavour, 67 – Viterbo.

Nel rispetto delle norme in materia di contenimento del contagio da coronavirus è obbligatorio presentare il green pass, indossare la mascherina ed è a disposizione dei visitatori il gel igienizzante per le mani.