NewTuscia – CANINO – Venerdì 5 Novembre, al Teatro Comunale di Canino, appuntamento da non perdere con la musica d’autore: Buenos Aires con due grandissimi interpreti del jazz italiano come Gabriele Coen al sax soprano e Natalino Marchetti alla fisarmonica.

Flautissimo, produzione dell’ Accademia Italiana del Flauto, torna con i suoi spettacoli di teatro e musica in Regione per festeggiare i suoi trent’anni e le sue ventitré edizioni. Nato come evento biennale, il festival è una manifestazione che affonda le sue radici nella musica classica, e che negli anni ha vissuto tante stagioni di aperture ai nuovi linguaggi dello spettacolo contemporaneo. BUENOS AIRES parte dalle radici afroamericane ed europee del tango con brani tradizionali come “El choclo” ma anche grandi hits del periodo d’oro del tango classico (in particolare viene riproposto “El dia que me quieras” di Carlos Gardel. Ma allo stesso tempo si guarda poi al Nuevo Tango di Astor Piazzolla: i suoi brani (“Oblivion”, “Vuelvo al sur”) hanno memoria delle prassi esecutive del tango classico ma guardano al mondo della musica classica e del jazz creando dunque nuova memoria. Il programma si completa con tanghi yiddish (“Friling”) in cui l’elemento della memoria ebraica è fondante… Il percorso termina con brani originali che vogliono portare la memoria del tango verso la nuova musica di oggi e nel mondo dell’improvvisazione.

Il Teatro Comunale di Canino apre le sue porte dopo un lungo periodo e si prepara ad ospitare altri eventi per l’imminente Sagra dell’Olivo che si terrà nei primi fine settimana di Dicembre. Una ripartenza che preannuncia grandi novità per il 2022.

Un’occasione per tornare ad ascoltare buona musica ed immergersi nelle magiche atmosfere del jazz d’autore.

L’appuntamento, ad ingresso gratuito, è a Canino, venerdì 5 Novembre alle 21:00, al Teatro Comunale. Necessario green pass.

Flautissimo 2021 è una produzione Accademia Italiana del Flauto, in collaborazione con Fondazione Roma Tre Teatro Palladium ed è sostenuto dalla Regione Lazio con il Fondo Unico 2021 sullo Spettacolo dal Vivo