Il punto sulla 5 giornata di promozione

Di F.S.

Ecco il quadro de la promozione girone a giocata lunedì 1 novembre

NewTuscia – Pari 0-0 nel big match di giornata tra la Nuova Pescia Romana (11 punti) e la capolista Aurelia Antica Aurelio (13). Ne approfitta appieno di questo pareggio la Nuova Pescia Romana (11) che sbanca 1-0 Passoscuro (3) in rete Iannatilli nel secondo tempo. L’ Atletico Soccer Accademy (10) non va oltre lo 0-0 a Carbognano ( 5). Rinviata per nebbia Tolfa (9) Sorianese (7).

Colpo esterno del Santa Marinella (9) che sbanca Montefiascone (7) in rete Ciro Di Fiandra, ospiti che falliscono un calcio di rigore con Trebisonda. Fregene Maccarese (8) Canale Monterano (4) termina 0-0. Pareggio 1-1 tra Fulgur Tuscania (5) e Pianoscarano (4), succede tutto nella primo tempo in rete Radicetti per gli ospiti Bersaglia per i Ronciglione united (0) Borgo Palidoro (3) termina 2-4, i cimini sbagliano anche i rigore con Usche rimangono in 9 per le espulsioni di Venutolo e di Taglioni.