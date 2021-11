Premio Storie di alternanza: sul podio l’IIS Elena Principessa di Napoli e il Liceo Classico Varrone (Jucci)

Tre i video premiati, che ora concorreranno alla selezione nazionale

NewTuscia – RIETI – “Hackathon JA+Zalando” realizzato dalla classe IIIF del Liceo Linguistico “Elena Principessa di Napoli” di Rieti, “Dal Risorgimento ai giorni nostri” presentato dalla IIIA del Liceo Linguistico “Elena Principessa di Napoli” e “Organizz’ARTI – blog – Conosci te stesso” candidato dal Liceo Classico M. T. Varrone (Jucci) di Rieti. Questi i titoli dei tre progetti premiati nell’ambito della selezione locale del Premio “Storie di alternanza”, iniziativa di Unioncamere e delle Camere di commercio italiane per dare visibilità a racconti di alternanza e/o apprendistato realizzati nell’ambito di percorsi di formazione ITS, di percorsi duali o di PCTO, elaborati e realizzati con il contributo di docenti, studenti e giovani degli Istituti Tecnici Superiori, degli Istituti scolastici italiani del secondo ciclo di istruzione e formazione e dei Centri di formazione professionale, con la collaborazione dei tutor esterni/aziendali.

Il premio, localmente promosso dalla Camera di Commercio di Rieti-Viterbo, si inserisce nel filone di attività che hanno l’obiettivo di orientare gli studenti a scelte consapevoli per il proprio futuro: dalla formazione post-diploma, al proseguimento con gli studi universitari o l’inserimento nel mercato del lavoro. A supporto di queste azioni il patrimonio di dati del Sistema informativo Excelsior.

Particolarmente interessanti i temi sviluppati nell’ambito dei tre video presentati, che hanno ottenuto anche menzioni speciali: il primo classificato (“Hackaton JA + Zalando”, che ha avuto come tutor interno Antonella Valentini e tutor esterno Emanuele Morciano) ha avuto la menzione speciale per l’elevato contenuto digitale, il secondo classificato (“Dal Risorgimento ai giorni nostri”, realizzato con l’affiancamento del tutor interno Benedetta Graziosi) ha conquistato la menzione speciale per il coinvolgimento attivo di soggetti di spessore culturale ed istituzionale e per l’elevata valenza sociale, mentre il terzo classificato (“Organizz’ARTI –blog-Conosci te stesso, con tutor interno Manuela Marinelli e tutor esterno Filippo Orlandi) ha ottenuto la menzione speciale per l’interdisciplinarietà, valorizzando la pluripotenzialità dei vari linguaggi artistici ed i diversi mezzi espressivi. I video sono visionabili ai seguenti link:

1)https://www.youtube.com/watch?v=3ni-w8oWjyk 2)https://www.youtube.com/watch?v=ZGYk9i7blKU

3) urly.it/3g608

Superata questa selezione locale, i progetti concorreranno a livello nazionale, con la possibilità di ottenere premi in denaro, il cui ammontare complessivo è pari 20mila euro. La premiazione nazionale dei vincitori avverrà a novembre 2021 nel corso della manifestazione “Job&Orienta2021”. Info: www.storiedialternanza.it.