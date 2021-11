Covid, D’Amato: “Firmato accordo con sindacati per proroga personale Covid”

LA STAGIONE POST-COVID DEVE ESSERE CARATTERIZZATA DA CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO, GOVERNO ADOTTI RIFORMA

NewTuscia – ROMA – La Regione Lazio e le OO.SS. nel ritenere prioritario il rafforzamento del Sistema sanitario regionale ed il necessario personale hanno sottoscritto oggi l’accordo che prevede la proroga fino al 31 dicembre del 2022 del personale assunto a tempo determinato per l’emergenza Covid . “Un’accordo importante che riguarda una platea di circa 5 mila operatori sanitari e che risponde alla necessità di garantire i servizi assistenziali durante tutta la fase pandemica e l’erogazione dei servizi necessari per la gestione post pandemica.

La stagione post-Covid deve essere caratterizzata da contratti a tempo indeterminato e il Governo deve adottare tale riforma. E’ inoltre necessario rivedere il parametro della spesa del personale fermo a 17 anni fa. Una vera e propria era geologica che non ha alcuna giustificazione ” ha commentato l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Il ricorso alle assunzioni a tempo determinato ha permesso di fronteggiare la fase del Covid che ha colpito duramente la nostra Comunità – ha concluso D’Amato – Ora non dobbiamo disperdere queste risorse preziose per tutto il sistema, ma valorizzare le professionalità acquisite eliminando le condizioni di precarietà”.