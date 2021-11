“Coppia aperta quasi spalancata” al teatro Boni di Acquapendente

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Archiviata l’esilarante performance di Anna Mazzamauro, il Teatro Boni di Acquapendente si tuffa in una nuova avvincente puntata. Domenica 7 Novembre alle ore 17.30 saliranno s ul palco Giancarlo Porcari e Manuela Bisanti per inscenare la Commedia “Coppia aperta quasi spalancata” il cui testo scritto da Dario e Franca Rame ha immediatamente colpito l’attenzione del Presidente Tebo Tolmino Piazzai.

Per la regia di Matteo Vacca l’appuntamento, come cita una breve nota della Produzione UAO Spettacoli “è’ una classica commedia all’italiana che racconta la tragicomica storia di una coppia di coniugi, figli del Sessantotto e del mutamento della coscienza civile del belpaese. L’evoluzione del matrimonio borghese è visto alla luce delle riforme legislative degli anni Settanta e le trasformazioni dei nuclei familiari e del loro andamento del punto di vista socioantropologico. Scritta da Dario Fo e Franca Rame, “Coppia aperta…quasi spalancata” porta in scena la psicologia maschile e la relativa insofferenza al concetto di monogamia”.