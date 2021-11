Assicurazione moto: il calcolo del preventivo si fa sempre più smart

NewTuscia – Negli ultimi anni è continuamente cresciuto il numero dei motociclisti che hanno sottoscritto una copertura assicurativa online. Si tratta di una situazione analoga a quanto avvenuto con le assicurazioni auto e rappresenta una scelta che sempre più italiani fanno per ottenere un risparmio importante, abbinato alla massima comodità d i gestione e anche all’apprezzata possibilità di evitare perdite di tempo. Le assicurazioni delle moto si sono infatti fatte sempre più smart sotto tutti i punti di vista, sapendo così soddisfare molti assicurati per la loro utilità.

La loro natura semplice e dinamica parte dal calcolo del preventivo, che può essere ottenuto online in modo semplice e veloce. La richiesta dei preventivi online è molto facile e rappresenta una operazione assolutamente alla portata di tutti. La comodità prosegue poi con la massima personalizzazione che offrono le assicurazioni presenti sul web, grazie alla quale ogni motocilista può decidere quali garanzie accessorie includere nel proprio pacchetto e valutarne ogni singolo costo di spesa. Tutto ciò rende sicuramente anche più semplice e consapevole la sottoscrizione di una polizza assicurativa.

Infine, la natura smart delle polizze per auto è evidente anche nella gestione della polizza che può essere facilmente svolta tramite un’App per smartphone e tablet, o tramite l’area clienti di un sito web.

Come richiedere e scegliere un preventivo online

Al giorno d’oggi, anche il processo di ricerca e scelta di una polizza moto è sempre più vantaggioso e veloce grazie alle risorse della rete. Per avere una panoramica esauriente di tutte le spese e capire come risparmiare, calcola il preventivo per la tua moto in modo semplice e veloce su portali come 6sicuro.it, che permette di confrontare gratuitamente le caratteristiche delle migliori proposte assicurative del momento.

Ogni preventivo può poi essere personalizzato con l’aggiunta di coperture accessorie che possono rivelarsi utili e che sono particolarmente importanti per un motociclista.

Le principali di queste sono:

Infortuni del conducente;

Furto e incendio;

Kasko;

Soccorso stradale;

Tutela legale;

Sospensione della polizza.

Una copertura che copre contro il rischio di infortuni del conducente è molto importante per un motociclista, che rispetto ad un automobilista è ovviamente esposto ad un rischio maggiore. Probabilmente è più elevato anche il rischio di furto, per cui diventa molto utile una protezione che copra il valore commerciale della moto e risarcisca il proprietario in caso di furto. Alcune compagnie assicurative offrono anche coperture aggiuntive specifiche per motociclisti, come la kasko per l’abbigliamento tecnico.

Una volta individuato il preventivo più adatto alle proprie circostanze, per un motociclista sarà poi molto semplice sottoscriverlo attraverso la procedura guidata che consente di proseguire con il pagamento e con la gestione della polizza. Ovviamente, i preventivi non sono mai vincolanti e un contraente può tranquillamente decidere di non sottoscriverli se non sono all’altezza delle sue aspettative.

Caratteristiche di una buona assicurazione per moto

In generale è sempre importante valutare i massimali offerti da ogni polizza assicurativa per moto. Va però sottolineato che, utilizzando un comparatore di riferimento per l’ottenimento dei preventivi, tutte le polizze proposte proverranno da compagnie certificate e di riferimento del settore che rispettano gli standard qualitativi imposti dalla legge.

Di conseguenza un motociclista tramite l’uso di questi strumenti specifici, oltre a ottenere un risparmio significativo dovuto al fatto che può valutare simultaneamente molte proposte, si mette al riparo anche da truffe e dalla possibile sottoscrizione di prodotti inadeguati. Per quanto riguarda gli elementi che consentono di ottenere un risparmio, una buona polizza assicurativa per una moto dovrebbe prevedere la possibilità della sospensione temporanea.

Questa è particolarmente importante soprattutto per chi decide di non utilizzare la moto in alcuni periodi dell’anno, ad esempio nei mesi invernali. Sospendendo una polizza è possibile infatti ottenere un risparmio importante, in quanto la copertura assicurativa in questo modo viene estesa per tutta la durata della sospensione.

Particolarmente utili sono poi le garanzie accessorie perché consentono ad un motociclista di muoversi con maggiore serenità, di disporre di un numero elevato di coperture e di conseguenza di una più elevata sicurezza. In conclusione, è evidente che tramite la richiesta dei preventivi per l’assicurazione della moto, che si è fatta sempre più smart, è possibile gestire in modo semplice una buona polizza assicurativa tarata sulle reali necessità del motociclista.