Arrestato pusher dominicano a Viterbo. Gestiva piccolo centro di spaccio tra giovani

NewTuscia – VITERBO – Era da alcuni giorni che i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Viterbo stavano monitorando una zona di spaccio di cocaina frequentata da giovani e meno giovani assuntori e, dai servizi di osservazione organizzati, avevano notato che a frequentare assiduamente la zona era un soggetto di origini dominicane che si muoveva sempre a bordo di un’auto nera ed era sempre presente quando si trovavano li anche potenziali cocainomani.

I Carabinieri hanno quindi deciso di veicolare i servizi di osservazione in particolare su quel soggetto e, dopo una serie di appostamenti, hanno valutato che era il caso di fermarlo. Ieri mattina, appena uscito dal garage di casa a bordo dell’ auto sospetta, i Carabinieri lo hanno quindi lo hanno bloccato ed immediatamente perquisito personalmente e nella sua auto per riscontrare i sospetti di spaccio.

Dopo le perquisizioni lo hanno trovandolo in possesso di 5 dosi di cocaina pronte ad esser vendute; subito la perquisizione si è spostata nell’ abitazione da dove era uscito, e lì i Carabinieri hanno trovato decine di dosi nascoste in barattoli e pensili di casa per un totale di 56 dosi per un peso di circa mezzo etto e oltre 1.000 euro in contanti frutto probabile dello spaccio di droga.

A quel punto lo spacciatore è stato dichiarato in arresto e tradotto presso la propria abitazione in regime di detenzione domicili

are.